النفط يتراجع بعد تقرير عن استعداد ترامب لإنهاء الحرب في إيران

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم ​الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها السابقة، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده ‌لإنهاء الحرب مع ​إيران دون معاودة فتح مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 111.56 دولارا للبرميل عند الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد مايو اليوم الثلاثاء، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولا 105.76 دولارات.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 98 سنتا، أو ⁠0.95 بالمئة، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات.

وقال محللون إن انخفاض الأسعار هو رد فعل مؤقت على فكرة إنهاء الحرب، لكن أي تغيير ملموس في الأسعار لن يتحقق إلا بعد استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز ‌بشكل كامل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية في إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد وتأجيل معاودة فتحه ‌إلى وقت لاحق.

وحذر ترامب أمس الاثنين من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير" ‌محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح المضيق. وجاء ذلك في أعقاب ‌رفض طهران مقترحات السلام الأمريكية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها ‌الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض أمس إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله ​طهران علنا يختلف عما تقوله للمسؤولين ‌الأمريكيين سرا.

وأدى إغلاق إيران الفعلي ​لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خمس إمدادات ⁠النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 59 بالمئة حتى الآن في مارس، وهو أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ​58 بالمئة هذا الشهر، ⁠وهو أعلى معدل منذ ⁠مايو 2020.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "بينما لا تزال الإشارات الدبلوماسية متضاربة، تشير الأمور على أرض الواقع إلى استمرار حالة عدم اليقين".

وأضافت "حتى في حال خفض التصعيد، فإن إعادة بناء البنية التحتية ⁠المتضررة ستستغرق وقتا، مما سيبقي الإمدادات شحيحة".