المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ «لوفتهانزا» على حصة في «إيتا»

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران على حصة في شركة الطيران الحكومية الإيطالية "إيتا".

وأعلنت المفوضية في بروكسل، اليوم السبت، أن التنازلات التي قدمتها شركة الطيران الألمانية تعني استيفاء شروط الصفقة.

وبحسب البيانات، ستترك لوفتهانزا حقوق الإقلاع والهبوط في إيطاليا لمنافسيها "إيزي جيت"،

والخطوط الجوية الفرنسية "كيه إل إم" و"مجموعة الخطوط الجوية الدولية". وبموافقة بروكسل على الصفقة، تغلبت مجموعة الطيران الأعلى ربحا في أوروبا على العقبة الأخيرة أمام عملية الاستحواذ.

وكان على كل من لوفتهانزا ووزارة المالية الإيطالية تقديم تعهدات للمفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة النهائية، مثل تمكين المنافسين من الحصول على مزيد من الرحلات الجوية القصيرة والطويلة من إيطاليا ونقل حقوق الإقلاع والهبوط إلى مطار ميلانو ليناتي.

ومن المقرر أن تستحوذ شركة الطيران الألمانية مبدئيا على 41% من أسهم "إيتا" مقابل مساهمة رأسمالية تبلغ 325 مليون يورو.

وعلى مدى السنوات المقبلة، من الممكن أن يكون هناك استحواذ كامل على شركة "أليطاليا" السابقة مقابل أكثر من 800 مليون يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية أعطت بالفعل الضوء الأخضر للصفقة في يونيوالماضي، لكنها حددت عددا من الشروط، تشمل منح حقوق الإقلاع والهبوط للمنافسين.

واستمرت المفاوضات حول استحواذ لوفتهانزا على حصة في "إيتا" لأكثر من عام. وانبثقت "إيتا" عام 2020 عن شركة "أليطاليا" الحكومية، التي تعرضت مرارا لاضطرابات اقتصادية حادة.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن الشركة لديها ما يقرب من 4900 موظف.