«إينوكس إير برودكتس» الهندية تخطط لاكتتاب عام أولي بقيمة مليار دولار

أعلنت مصادر مطلعة أن شركة «إينوكس إير برودكتس» الهندية المتخصصة في الغازات الصناعية والطبية تخطط لإجراء اكتتاب عام أولي بقيمة مليار دولار في مومباي، مع تعيين بنوك كوتاك وجي بي مورغان وسيتي لإدارة الاكتتاب.

وقالت المصادر إن الشركة تخطط لتقديم مسودة نشرة الاكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية الهندية خلال شهر للحصول على الموافقة الرسمية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للشركة الهندية التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين شركة Air Products and Chemicals الأمريكية ومجموعة INOX الهندية.

ويمثل الاكتتاب العام جزءاً من موجة اكتتابات كبيرة مرتقبة في الهند هذا العام، على الرغم من ضعف معنويات السوق العامة بسبب الصراع في الشرق الأوسط. ومن بين الاكتتابات المتوقعة أيضاً شركات ضخمة مثل Jio Platforms المملوكة للملياردير موكيش أمباني، وبورصة الأوراق المالية الوطنية الهندية (NSE).

وتدير INOX Air Products نحو 50 موقعاً في جميع أنحاء الهند، وتنتج أكثر من 4200 طن يومياً من الغازات السائلة، وتخدم أكثر من 1800 عميل في 18 قطاعاً صناعياً، بما في ذلك الكيماويات والأدوية والصلب والمنسوجات، وبلغت إيرادات الشركة 295 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في مارس 2025.

ويشير تقرير شركة أبحاث السوق Grand View Research إلى أن سوق الغازات الصناعية في الهند بلغ 11 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 21 مليار دولار بحلول 2030، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للنمو في هذا القطاع الحيوي.