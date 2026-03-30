«ناسداك» تطلق «الإدراج السريع» لتسهيل انضمام الشركات الكبرى لمؤشر ناسداك 100

أعلنت بورصة ناسداك عن إطلاق مجموعة جديدة من القواعد تهدف إلى تسريع إدراج الشركات الكبرى المدرجة حديثاً في مؤشر ناسداك 100، في خطوة تهدف إلى تقليل فترات الانتظار الطويلة التي كانت تواجهها الشركات قبل الانضمام إلى المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية.

وتأتي هذه التغييرات مع استعداد شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية العالية، مثل سبيس إكس وأوبن إيه آي، لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وسط تراجع ملحوظ في عدد الشركات العامة المدرجة في البورصات الأمريكية، الذي انخفض بأكثر من الثلث منذ عام 2000، حسب تقرير صادر عن ناسداك العام الماضي.

وقال كاميرون ليليا، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات في ناسداك، إن القواعد الجديدة ستتيح للشركات الكبرى المدرجة حديثاً تقييم إمكانية إدراجها في المؤشر بعد اليوم السابع من التداول، ومن ثم الانضمام بسرعة بعد اليوم الخامس عشر، بدلاً من الانتظار لفترات قد تصل إلى عام أو أكثر. وأضاف: «ليس بالضرورة أن يكون غياب شركة كبيرة ذات تمثيل قوي في المؤشر مؤشراً حقيقياً على قيمتها السوقية، وهو ما يبرر إدخال آلية الإدراج السريع لضمان تمثيل الشركات العملاقة بأسرع وقت ممكن».

ويهدف التغيير إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة الكبيرة في الدخول إلى السوق العامة، بما في ذلك متطلبات الإفصاح المرهقة وتكاليف الإدراج، والتي دفعت شركات مثل سترايب وداتابريكس للبقاء خاصة لفترات أطول قبل الاكتتاب العام.

تفاصيل القواعد الجديدة

طريقة جديدة لحساب القيمة السوقية: تشمل الأسهم المدرجة وغير المدرجة ضمن فئات مختلفة لضمان تقييم شامل للشركة.

إلغاء قاعدة 10% للأسهم الحرة: ما يمنح الشركات المرونة في تحديد نسبة الأسهم المطروحة للتداول العام.

وزن أقل للشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة: للحفاظ على توازن المؤشر مع الشركات الأكثر نشاطاً.

إعادة تقييم الشركات بشكل ربع سنوي: بدلاً من مراجعة سنوية، لتسريع إدراج الشركات الكبرى الجديدة وتحديث المؤشر بشكل أسرع.

آلية الاستبعاد: إذا انخفض وزن الشركة في المؤشر عن 10 نقاط أساسية لشهرين متتاليين، سيتم استبدالها بالشركة التالية الأكبر حجماً والمؤهلة.

ويشير الخبراء إلى أن الانضمام إلى مؤشر رئيسي مثل ناسداك 100 أو ستاندرد آند بورز 500 هو عامل جذب أساسي للشركات الكبيرة، لأنه يتيح الوصول إلى المستثمرين المؤسسيين ذوي الموارد المالية الضخمة، ويزيد من سيولة الأسهم، ويوسع قاعدة المساهمين، ويعزز استقرار السوق على المدى الطويل.

تأثير محتمل على السوق والمستثمرين

من المتوقع أن يعزز «الإدراج السريع» من سرعة تداول الأسهم وتقليل التأخير في إدراج الشركات العملاقة، وهو ما قد يزيد من حجم التداول والسيولة في الأسواق، خصوصاً مع دخول شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفضائية، مثل Anthropic وOpenAI وSpaceX. كما ستسهم هذه القواعد في جعل الاكتتابات العامة أكثر جاذبية للشركات الكبرى، وتحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر في الأسواق العامة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من مايو، مع توقع تأثيرها الفعلي على تكوين المؤشر في يونيو، في خطوة تعكس رغبة ناسداك في تحديث هيكل المؤشر الرئيسي وضمان تمثيل الشركات الكبرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة.