اليابان تحث «مجموعة السبع» على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة

دعا وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الاثنين، مجموعة الدول السبع الغنية ووكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات مرنة وعاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية في حال استمرار الحرب مع إيران.

وقال أكازاوا، بعد اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء مالية وطاقة ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع، إن الإجراءات قد تشمل إطلاق كميات إضافية من مخزونات النفط بشكل منسق لتخفيف الضغوط على الأسواق، مشيراً إلى أن نقص الوقود والمواد الخام في آسيا بدأ يؤثر في سلاسل التوريد العالمية، ما قد يُحدث تأثيراً سلبياً كبيراً في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الوزير الياباني أن استمرار الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير، قد يؤدي إلى اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل ورفضها المقترحات الأمريكية لإنهاء النزاع.

وأكد أكازاوا أهمية الحفاظ على سلاسل الإمداد في جنوب شرق آسيا، موضحاً أن اليابان لديها شبكات توزيع قائمة في المنطقة، وأن تأمين الوقود والإمدادات الأساسية سيكون أولوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإقليمي.

وشددت اليابان على ضرورة أن تتجنب الدول الكبرى، بما في ذلك الصين، فرض قيود غير مبررة على صادرات المواد الهيدروكربونية والمنتجات ذات الصلة، لضمان تدفق الإمدادات بشكل مستمر لجميع الدول المستوردة.

وفي خطوة عملية، قامت الفلبين بشراء 142 ألف برميل من الديزل من اليابان وصلت في 26 مارس، في إطار جهود تأمين إمدادات الطاقة وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.