تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 6 أشهر

تراجعت ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، بينما ارتفعت توقعات الأسعار بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وفقاً للمسح الشهري الصادر عن المفوضية الأوروبية الاثنين.

وأظهر المسح انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.6 نقطة في مارس، مقابل 98.2 نقطة في فبراير، نتيجة تراجع واضح في ثقة المستهلكين وتجار التجزئة، بينما سجلت قطاعات الصناعة والتشييد تحسناً طفيفاً.

وفي تفاصيل القطاعات:

ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع إلى -7 نقاط، مقابل -7.2 نقاط في فبراير، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى -9 نقاط.

تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات إلى 4.9 نقاط مقابل 5 نقاط، أقل من التوقعات التي قدرت 4 نقاط.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك النهائي إلى -16.3 نقطة مقابل -12.3 نقطة في الشهر الماضي.

سجل مؤشر ثقة تجار التجزئة انخفاضاً إلى -7.2 نقاط مقابل -5.2 نقاط، بينما ارتفعت ثقة قطاع البناء إلى -2 نقطة مقابل -2.2 في فبراير.

كما تراجع مؤشر توقعات التوظيف إلى 96.4 نقطة مقابل 97.8 نقطة الشهر الماضي، نتيجة تعديلات تنازلية في خطط التوظيف خاصة في قطاع تجارة التجزئة والخدمات والصناعة.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع ارتفاعاً حاداً في توقعات المديرين لأسعار البيع خلال الشهر الحالي لتتجاوز متوسطها على المدى الطويل، ما يعكس ضغوط التضخم المتزايدة في المنطقة.

وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «من الواضح أن حرب الشرق الأوسط أثرت سلباً على اقتصاد منطقة اليورو. وعلى الرغم من أن إنهاء الصراع بسرعة نسبياً سيحد من التداعيات الاقتصادية، فإن المخاوف بشأن الآثار طويلة الأمد بدأت تؤثر بشكل واضح على المزاج العام في أوروبا».