بنك BFF الإيطالي يحذّر من مخاطر ائتمان إضافية تصل إلى 1.5 مليار دولار

حذّر بنك BFF الإيطالي، المتخصص في الإقراض، من احتمال ارتفاع مخاطر الائتمان المتأخرة لديه بنحو 1.3 مليار يورو (ما يعادل 1.5 مليار دولار)، وذلك في ضوء نتائج أولية لتفتيش جارٍ يجريه بنك إيطاليا المركزي على أنشطته.

وأوضح البنك أن هذه المخاطر الإضافية المحتملة ترتبط بمشكلات تم رصدها في أعماله المتعلقة بالتمويل التجاري والإقراض، ما يثير مخاوف بشأن جودة بعض الأصول الائتمانية.

وفي إطار التعامل مع هذه التطورات، عيّن البنك المركزي الإيطالي مفوضين لتقديم دعم مؤقت لمجلس إدارة البنك، في خطوة تعكس جدية الموقف وحرص الجهات الرقابية على تعزيز الاستقرار المؤسسي.

وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع تقارير سابقة أفادت بفتح مدّعين في ميلانو تحقيقاً في مزاعم تتعلق بتزوير حسابات البنك، ما يزيد من الضغوط على المؤسسة المالية ويضعها تحت تدقيق رقابي وقانوني متزايد.

ويُسلّط هذا التطور الضوء على التحديات التي تواجه بعض البنوك المتخصصة في ظل بيئة مالية معقدة، حيث تتقاطع المخاطر التشغيلية مع الرقابة التنظيمية المشددة، بما قد يؤثر على الثقة في القطاع المصرفي إذا لم تتم معالجتها بسرعة وشفافية.