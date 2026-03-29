سويسرا وأمريكا تمددان المحادثات التجارية بعد تعثر اتفاق الرسوم

أعلن الرئيس السويسري استمرار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة لما بعد مارس، في إشارة إلى تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية ضمن الإطار الزمني المحدد سابقاً.

وجاء هذا التطور رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي العام الماضي يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات السويسرية من 39% إلى 15%، وهو الاتفاق الذي كانت واشنطن تسعى إلى تثبيته رسمياً قبل نهاية مارس. إلا أن المستجدات الأخيرة دفعت إلى تمديد المفاوضات، في ظل بيئة تجارية تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين.

وكانت سويسرا قد واجهت واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية الأمريكية في أوروبا، عقب قرار سابق بفرض رسوم مرتفعة على منتجاتها، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهم أولي لخفضها. غير أن تطورات قانونية وسياسية في الولايات المتحدة أثرت في مسار المفاوضات، إذ ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية السابقة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى فرض رسوم جديدة بنسبة 10%، إلى جانب إطلاق تحقيقات تجارية جديدة شملت شركاء رئيسين من بينهم سويسرا.

وفي هذا السياق، أكد الجانب السويسري أن الموعد المستهدف في مارس لم يعد واقعياً، مع استمرار العمل على التوصل إلى اتفاق شامل يراعي مصالح الطرفين. وتشير التوقعات إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد خلال شهر أبريل، في محاولة لدفع المفاوضات قدماً والوصول إلى صيغة نهائية.

ويعكس تمديد المفاوضات حجم التعقيدات التي تواجه العلاقات التجارية الدولية في المرحلة الحالية، في ظل تغيّر السياسات الجمركية وتزايد النزاعات التجارية، ما يفرض تحديات إضافية أمام التوصل إلى اتفاقات مستقرة وطويلة الأمد.