منظمة التجارة العالمية تبحث تمديد حظر الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية

يستعد أعضاء منظمة التجارة العالمية لدراسة تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة خمس سنوات، وفق مسودة بيان تداولت اليوم. ويأتي هذا التمديد في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على حرية تداول الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، وهي خطوة تحافظ على استقرار الأسواق الرقمية منذ أن بدأ تعليق الرسوم الجمركية على “عمليات النقل الإلكتروني” في عام 1998.

ويجري تجديد هذا التعليق دوريًا كل عامين، لكن إدارة الرئيس الأميركي تسعى إلى تحويله إلى اتفاق دائم خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة (MC14) المنعقد في ياوندي، الكاميرون. ووفقًا لمسودة البيان، يتوافق أعضاء المنظمة على استمرار عدم فرض أي رسوم جمركية على التجارة الرقمية حتى 30 يونيو 2031.

وفي هذا السياق، وصف الممثل التجاري الأميركي أن جعل تعليق الرسوم دائماً بأنه "أسهل المكاسب الممكنة"، مشددًا على أن التمديد المؤقت لن يوفر اليقين اللازم للشركات، وقد يضعف مكانة منظمة التجارة العالمية. وتؤكد واشنطن على أهمية استقرار بيئة الأعمال الرقمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي وتجنب أي تشوهات في الأسواق بسبب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المستقبلية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه المناقشات تأتي في وقت تتسارع فيه التجارة الإلكترونية عالميًا، مما يجعل أي تأخير أو عدم وضوح بشأن الرسوم الجمركية يؤثر مباشرة على الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويزيد الحاجة إلى اتفاق طويل الأمد يحمي مصالح جميع الأطراف.