مليارات تتدفق.. قفزة هائلة لرابع أغنى رجل في أفريقيا

يزداد رابع أغنى رجل في أفريقيا عبد الصمد رابيو ثراءً بسرعة، بعد أن أضاف 4 مليارات دولار إلى صافي ثروته. ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بلغت ثروته الحالية 14.6 مليار دولار، مع تسجيل ارتفاع كبير منذ بداية العام، مما يعكس الأداء القوي لشركاته وثقة المستثمرين في أنشطته الاقتصادية.

وكشفت أحدث البيانات عن زيادة قدرها 4.47 مليارات دولار منذ بداية العام، مما دفعه إلى المرتبة 197 بين أغنى أغنياء العالم والرابع في أفريقيا، وهي زيادة كبيرة تُظهر الأداء التجاري وثقة المستثمرين في شركته.

يمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة ببداية العام، عندما بلغت ثروة رابيو الصافية 10.4 مليارات دولار، مما جعله خامس أغنى رجل في أفريقيا.

في ذلك الوقت، كان يخلف المصري نجيب ساويرس، الذي بلغت ثروته الصافية 10.7 مليارات دولار. إلا أن ثروة ربيع الهائلة سرعان ما قلبت الموازين.

في أوائل شهر فبراير، تجاوز رابيو ساويرس ليصبح رابع أغنى رجل في أفريقيا.

في ذلك الوقت، ارتفعت ثروته الصافية إلى 11.3 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.21 مليار دولار منذ بداية العام، بينما شهد ساويرس نموًا أقل قدره 700 مليون دولار، على الرغم من امتلاكه ثروة صافية إجمالية مماثلة.

ارتفع تصنيف رابيو العالمي إلى المركز 302 نتيجة لهذا التغيير.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، ارتفعت ثروة الملياردير النيجيري إلى 12.5 مليار دولار ، بزيادة قدرها 2.33 مليار دولار منذ بداية العام.

وقد دفعه هذا الارتفاع إلى المرتبة 267 بين أغنى أغنياء العالم، كما عزز مكانته كرابع أغنى فرد في أفريقيا.

ويستند صعود رابيو إلى إنجاز هام حققه العام الماضي، عندما رسخ نفسه كواحد من أغنى خمسة أشخاص في أفريقيا.

انضم إلى أليكو دانغوت كواحد من المليارديرات القلائل في قائمة أغنى 5 أشخاص في أفريقيا.

يعود ازدياد ثروة عبد الصمد رابيو إلى حد كبير إلى أداء شركاته الأساسية، وخاصة شركة BUA Cement وشركة BUA Foods، بالإضافة إلى التحركات الكبيرة التي قام بها خلال العام.

في عام 2025، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.18 تريليون نايرا من 876 مليار نايرا في عام 2024، مدفوعة بالطلب المرتفع في قطاعي البناء والبنية التحتية في نيجيريا.