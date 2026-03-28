أسعار النفط تقفز 53 % منذ 27 فبراير

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن ​مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية، في حين لا يزال المستثمرون متشككين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ شهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات بما يعادل 2.78 بالمئة إلى 111.01 دولاراً للبرميل خلال التداولات.

وزادت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.07 دولاراً. وقفز برنت 53 بالمئة عن مستواه في 27 فبراير، وهو اليوم السابق على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران،.

أما غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفع 43 بالمئة منذ بدء الحرب. وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية.

ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس «في كل يوم لا تزال فيه حركة التدفقات عبر المضيق مقيدة، هناك فاقد بأكثر من 10 ملايين برميل من النفط... وهو ​ما يفاقم النقص في سوق النفط».

وذكر محللون في مجموعة ماكواري أن أسعار النفط ستنخفض سريعاً إذا بدأ انحسار حدة الحرب قريباً، لكنها ستظل أعلى من مستويات ما قبل الصراع، وقد ترتفع إلى 200 دولار إذا استمرت الحرب حتى ​نهاية يونيو.