33 % تراجعاً في إنفاق المتسوق الأمريكي

لم تعد الوجبات الكبيرة نجم القائمة في مطاعم نيويورك، وحل محلها البرجر الصغير والبطاطس المصغرة وأكواب المشروبات الصغيرة.

وأصبحت الوجبات المصغرة رمزاً لتحول أعمق يجتاح عادات الأكل في الولايات المتحدة.

ويقف خلف هذا التحول صعود أدوية GLP-1، مثل أوزمبيك وزيبباوند، التي لا تغير فقط أوزان المستخدمين، بل تعيد رسم ملامح صناعة الغذاء بالكامل، بحسب موقع «سي إن بي سي».

ويتناول أمريكي واحد من كل ثمانية هذه الأدوية التي تعمل على إبطاء الهضم وتقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

والنتيجة هي أن المستهلك الأمريكي يأكل أقل بنحو 21% وينفق أقل بنسبة 33% على فواتير البقالة. ويتوقع أن يتناول 10 إلى 30 مليون شخص هذه الأدوية حتى عام 2030.

وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن هذا التحول قد يمحو ما بين 30 و55 مليار دولار من مبيعات قطاع الأغذية والمشروبات بحلول 2030. لكن القصة ليست مجرد أرقام، إنها إعادة تشكيل يومية لطقوس الأكل.

فوجبة الإفطار، التي كانت قهوة محلاة وفطائر محلاة، بدأت تتراجع، خصوصاً بين المستخدمين ذوي الدخل المرتفع. أما الوجبات الخفيفة، التي شكلت لسنوات أحد أسرع القطاعات نمواً، فقد تلقت الضربة الأقسى.

ويقول نحو 70 % من مستخدمي هذه الأدوية إنهم يتناولون وجبات خفيفة أقل، ويتجهون نحو خيارات «أذكى»: زبادي، مكسرات، فواكه، بدلاً من رقائق البطاطس.