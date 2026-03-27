عيون الأوروبيين على السيارات الكهربائية مع ارتفاع الوقود

قالت منصات لبيع السيارات عبر الإنترنت لرويترز، إن ​الارتفاع الحاد في أسعار البنزين نتيجة الحرب في إيران يعزز مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في أنحاء أوروبا، في ​مؤشر مبكر على أن المعاناة من أسعار الوقود تدفع المستهلكين إلى الابتعاد عن محركات الاحتراق.

وقال تيرجي دالجرين، المحلل في منصة للسيارات المستعملة في النرويج (فين. نو): «يشهد سوق السيارات الكهربائية المستعملة حالياً ازدهاراً كبيراً». وأضاف أن السيارات الكهربائية تفوقت مؤخراً على سيارات الديزل لتصبح أكثر الفئات من حيث نوع الوقود مبيعاً على الموقع.

وأدت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير إلى تعطيل طريق ⁠شحن حيوي عبر مضيق هرمز ينقل ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وانعكس ذلك مباشرة على أسعار الوقود، إذ تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع متوسط سعر البنزين في الاتحاد الأوروبي 12 بالمئة ليصل إلى 1.84 يورو (2.12 دولار) للتر الواحد في الفترة من ‌23 فبراير إلى 16 مارس.

وقالت شركة أراميس أوتو الفرنسية لبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، إن حصتها من مبيعات السيارات الكهربائية زادت بمقدار المثل تقريباً من الأسبوع الذي بدأ في 16 فبراير ‌إلى الأسبوع الذي بدأ في التاسع من مارس، إذ ارتفعت من 6.5 بالمئة إلى 12.7 بالمئة. وقالت منصة أوليكس، ومقرها أمستردام، إن استفسارات العملاء بشأن السيارات الكهربائية قفزت عبر منصاتها في فرنسا 50 بالمئة وفي رومانيا 40 بالمئة وفي البرتغال 54 بالمئة وفي بولندا 39 بالمئة، مع «تسارع النمو بشكل منتظم من أسبوع إلى آخر في جميع الأسواق». واتسع أيضاً نطاق سوق السيارات الكهربائية المستعملة في أوروبا.