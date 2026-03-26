توتال تشتري النفط من الشرق الأوسط بكثافة

انطلقت ذراع التداول التابعة لشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز في واحدة من أكبر عمليات شراء النفط في الشرق الأوسط على الإطلاق خلال الشهر الحالي، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في سوق تعاني أصلاً شحّ المعروض بسبب حرب إيران.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متعاملين في السوق القول إن توتال اشترت منذ بداية مارس وحتى الآن 69 شحنة من النفط الخام، وهو ما يحدد سعر خام دبي القياسي في الشرق الأوسط، بحسب منصة التسعير التي تديرها شركة بلاتس، التابعة لشركة إس آند بي جلوبال إنرجي. وبلغ إجمالي مشتريات الشركة الفرنسية من خام دبي خلال العام الماضي بأكمله 347 شحنة.

وقال العديد من التجار إن حجم مشتريات توتال غير مسبوق في ضوء خبرتهم بالسوق، وقد زاد من الضغط التصاعدي والتحركات الحادة في الأسعار في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من نقص المعروض.

وأشارت بلومبرج إلى أن توتال رفضت التعليق على هذه الأنباء.