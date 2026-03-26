تكاليف الطاقة تعصف بتوقعات النمو في بريطانيا

تلقت توقعات النمو الاقتصادي ​لبريطانيا هذا العام أكبر خفض مقارنة بأي ​اقتصاد رئيسي آخر، في تحديث مؤقت للتوقعات أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كما أن من المتوقع أن يرتفع التضخم ⁠بوتيرة أسرع أيضاً.

وخفضت المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها لعام 2026 للنمو الاقتصادي في بريطانيا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.7%، مقارنة بتخفيض بمقدار 0.4 نقطة مئوية لمنطقة اليورو، ورفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية للولايات ‌المتحدة.

وقالت المنظمة في التقرير «من المتوقع أن يؤدي التشديد المالي المخطط له وارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء النمو ضعيفاً في بريطانيا، رغم أن هذا التأثير سيقل مع ​انخفاض أسعار الفائدة في العام ​المقبل».

ولم تتغير توقعات المنظمة ⁠للنمو في بريطانيا لعام 2027 عند 1.3%. وتم تعديل توقعات التضخم في بريطانيا ​لعام ⁠2026 ⁠بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن ديسمبر لتصل إلى 4%، وهي أكبر تعديل بالرفع ⁠بين جميع الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في بريطانيا في 2027 نسبة 2.6%، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن ديسمبر (كانون الأول)، ‌وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة.

وتنبأ التقرير ​بأن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، وخفضها في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع تراجع التضخم.