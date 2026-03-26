النفط يصعد مع تقييم احتمالات وقف حرب الشرق الأوسط





ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتعوض بعض خسائر ​الجلسة الماضية فيما يعيد المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة الأوضاع في الشرق ‌الأوسط، مع ​إعلان إيران أنها لا تزال تدرس الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب التي عطلت تدفقات الطاقة.

بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 103.35 دولار للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.2 بالمئة ⁠إلى 91.40 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم ‌في الشرق الأوسط.

في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل "الهزيمة ‌العسكرية".

وقال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي ‌للأبحاث "تلاشى التفاؤل حيال وقف إطلاق النار".

وأضاف أن المعايير التي حددتها ‌واشنطن تبدو عالية مما يجعل أسعار ‌النفط عرضة لمزيد من التقلبات اعتمادا على المفاوضات والإجراءات العسكرية من كلا الجانبين.

وقالت ثلاثة مصادر ​مطلعة في الحكومة ‌الإسرائيلية إن المقترح المؤلف ​من 15 بندا، ونقلته باكستان، يتضمن ⁠التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ووقف عمليات التخصيب وكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية ووقف تمويلها لجماعات متحالفة معها في المنطقة.

وأدى الصراع إلى ​توقف شبه ⁠تام للشحنات عبر ⁠مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية. ووصفت الوكالة الدولية للطاقة هذا الوضع بأنه أكبر اضطراب في ⁠إمدادات النفط على الإطلاق.

وفي العراق، قال ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج النفط في البلاد انخفض وإن صهاريج التخزين بلغت مستويات عالية وخطيرة.

ومما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات، توقف ما لا يقل عن 40 بالمئة من طاقة تصدير النفط الروسية ‌في أعقاب هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة وهجوم على خط أنابيب رئيسي ومصادرة ناقلات، وفقا لحسابات رويترز استنادا ​إلى بيانات السوق.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2024 ويتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بزيادة 477 ‌ألف برميل.