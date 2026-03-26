طفرة الذكاء الاصطناعي تمحو لافتات «للإيجار» في نيويورك

بعد خمس سنوات من التباطؤ بدأت لافتات «للإيجار» تختفي من أبراج المكاتب في نيويورك، مع عودة الطلب بقوة، بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت الفئة الأكثر نشاطاً في استئجار المساحات، متقدمة بفارق واضح على شركات التكنولوجيا التقليدية، بحسب «بلومبرغ».

وأسهم هذا الزخم في تحقيق سوق المكاتب أفضل أداء له منذ 2015، وفقاً لشركة «سافيلز»، ففي 2025 أضافت شركات الذكاء الاصطناعي نحو مليون قدم مربعة في مانهاتن، بزيادة 152 % على أساس سنوي، مع خطط توسع مستقبلية كبيرة، بينما أضافت شركات التكنولوجيا التقليدية 2.1 مليون قدم مربعة. وتؤكد جولي سامويلز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «Tech:NYC»، أن جميع القطاعات باتت تركز على دمج الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة نيويورك مركزاً رئيسياً لهذا التحول.

وتحتل المدينة ثاني أكبر مركز تكنولوجي في الولايات المتحدة بعد خليج سان فرانسيسكو، وخلال الجائحة شهدت أسواق المكاتب في مانهاتن تراجعاً حاداً، لكنها تعافت بسرعة مدفوعة بعودة موظفي المؤسسات المالية الكبرى إلى مكاتبهم، في حين استمرت شركات التكنولوجيا لفترة أطول في تبني العمل عن بعد.

ومع حلول 2024 بدأت كبرى شركات التكنولوجيا أيضاً في إعادة موظفيها تدريجياً، مدفوعة بتسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، التي أعادت الاعتبار لثقافة العمل المكتبي، واستأجرت شركات بارزة مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مساحات جديدة، إلى جانب توسعات لشركات أخرى مثل «رامب» و«بالانتير»، كما استفاد المستثمرون العقاريون من هذا التحول، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ. ويشير كيفن رايان، مؤسس «ألي كورب»، إلى أنه بات يؤجر مساحات بزيادة تصل إلى 40 % مقارنة بتوقعاته السابقة.

وعلى صعيد التوظيف تضم نيويورك أكثر من 9 % من القوى العاملة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، متقدمة على مدن كبرى، مع نمو في قطاع التكنولوجيا بنسبة 12 % بين 2020 و2024، وتوقعات بمزيد من التوسع، كما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا في مانهاتن بنسبة 21 %، وبلغ عدد الشركات الناشئة نحو 8750 شركة، مع أكثر من 25 ألف وظيفة شاغرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي 2025 استحوذت شركات التكنولوجيا على 15 % من عقود الإيجار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الخدمات المالية، ومع ذلك يظل هذا النمو محفوفاً بالمخاطر، في ظل مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وهو ما انعكس على أداء بعض شركات العقارات.

ورغم هذه المخاوف يرى المتفائلون أن الذكاء الاصطناعي سيدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع احتمالات لزيادة الوظائف بعد مرحلة التحول الحالية.

وتواصل الشركات الناشئة لعب دور مهم في إنعاش السوق، خصوصاً في المناطق التي كانت تعاني من تباطؤ مثل «ميدتاون ساوث» و«الحي المالي»، حيث تتجه الشركات إلى مساحات أكثر مرونة، وأقل تكلفة نسبياً.

ووفقاً لـ«سافيلز» بلغ متوسط إيجارات شركات الذكاء الاصطناعي نحو 88 دولاراً للقدم المربعة في 2025، مقارنة بمتوسط 78 دولاراً على مستوى المدينة، فيما تجاوزت الأسعار في المواقع الأكثر طلباً 300 دولار.

ومع استمرار دخول شركات جديدة ومحدودية المعروض ارتفعت الإيجارات بشكل عام، واستحوذت شركات التكنولوجيا على نحو ثلث أكبر 20 صفقة إيجار في مانهاتن العام الماضي، بزيادة كبيرة عن العام السابق.

كما عززت شركات كبرى حضورها، حيث وسعت «باي بال» عملياتها في ميدان هدسون، واشترت «أمازون» مبنى جديداً في الجادة الخامسة، إلى جانب استئجار مساحات إضافية.

وفي أحدث الصفقات وسّعت «هارفي إيه آي» نطاق أعمالها، لتشغل أكثر من 185 ألف قدم مربعة في مبنى «وان ماديسون»، في خطوة تعكس قوة الطلب، حيث أعلنت شركة «إس إل جرين» أن المبنى أصبح مشغولاً بالكامل.