تركيا: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط يشكل 10% فقط من الإمدادات

قال وزير الطاقة ​التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن تركيا ‌على ​نفط الشرق الأوسط 10 بالمئة من إجمالي الإمدادات ، ولا توجد مشاكل في الإمدادات في الوقت الحالي رغم حرب إيران.

وأضاف بيرقدار في تصريحات لبرنامج تابع لوكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الحرب تسببت ⁠في أزمة في أمن الطاقة والإمدادات على الصعيد العالمي لكن تركيا، وهي مستورد كبير للطاقة وتشترك في حدود مع إيران، اتخذت خطوات استباقية ‌لتنويع مصادرها.

وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 ‌مليون دولار.

ولدى سؤاله عن الغاز الطبيعي، أكد ‌بيرقدار أن الإمدادات لم تنقطع حتى الآن ‌من إيران لكنه أضاف ‌أن هذا احتمال وارد.

وقال "هناك تقارير تفيد بأن الغاز الطبيعي الإيراني ​انقطع منذ فترة ‌وجيزة... حتى هذه ​اللحظة لم يحدث هذا ⁠لدينا، لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في وقت لاحق. لذلك ننفذ إجراءات مهمة ​لتنويع المصادر ⁠لمواجهة المخاطر ⁠التي قد تطرأ في هذا الصدد".

وأضاف أن تركيا تخطط، كجزء من خطوات التنويع، للتوقيع قريبا على ⁠اتفاقية للنفط والغاز مع شركة توتال إنرجيز، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع شركات نفطية كبرى أخرى.

وكجزء من استراتيجية أنقرة لتوسيع إنتاج النفط والغاز محليا ودوليا، وقعت مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) اتفاقيات أولية مع شركتي "إكسون" و"شيفرون" ‌في وقت سابق من هذا العام.

وأشار بيرقدار إلى أن ​ربط تدفقات النفط من سوريا لخط أنابيب الخام الذي يربط بين العراق وتركيا أمر مدرج على جدول الأعمال وأنهم أوصلوا تلك الرسالة لنظرائهم في سوريا.