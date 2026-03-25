تراجع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال بألمانيا في مارس بسبب صراع الشرق الأوسط

تدهورت الحالة المعنوية في قطاع الأعمال بألمانيا بشكل ملحوظ خلال مارس الجاري نتيجة حرب إيران.

وأعلن معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا الأربعاء عن تراجع مؤشره لمناخ الأعمال بمقدار نقطتين ليصل إلى 86.4 نقطة، وهو تراجع جاء متوافقاً في مجمله مع توقعات المحللين.

وعلى الرغم من أن تقديرات الشركات أشارت إلى عدم حدوث تغيير في وضعها التجاري الحالي، فإن توقعاتها للأعمال المستقبلية جاءت أضعف بكثير؛ حيث تدهورت المعنويات في قطاعات الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة، بينما سجلت التوقعات في قطاع البناء أكبر تراجع لها منذ بدء حرب أوكرانيا في مارس 2022.

وعلق كلينمس فوست رئيس المعهد على نتائج المسح الشهري الذي يشمل 9000 شركة، قائلاً: إن «الحرب على إيران قضت بشكل مبدئي على أي أمل في حدوث انتعاش اقتصادي».

وكتب ينس-أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في مصرف «إل بي بي دبليو» أن تراجع مؤشر إيفو لم يكن مفاجئاً في ظل التصعيد في منطقة الخليج والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مضيفاً أن «استمرار الانتعاش البطيء في الصناعة الألمانية أصبح بذلك مستبعداً في الوقت الحالي».

وفي السياق ذاته، قال يورج كريمر، كبير الاقتصاديين في مصرف كومرتس بنك، إن الانهيار في توقعات الأعمال لدى إيفو يعكس المخاوف المبررة للشركات الألمانية من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأردف:«إذا استمرت الحرب وإغلاق مضيق هرمز لشهر أو شهرين آخرين، فسيكون الضرر الاقتصادي على ألمانيا ملموساً على نحو ملحوظ».

ومع اندلاع الحرب على إيران، ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم وتقلص حجم الانتعاش المأمول للاقتصاد الألماني. وقد خفّض الخبراء الاقتصاديون بالفعل من توقعاتهم. وكان من المفترض بالأساس أن ينمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 1% تقريباً بفضل الإنفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية والدفاع، وذلك بعد أن نجا بصعوبة في عام 2025 من السقوط في ركود للعام الثالث على التوالي محققاً نمواً طفيفاً.

وفي هذا السياق، يرى كريستوف سفونكه، محلل الأوضاع الاقتصادية في مصرف «دي زد بنك»، أن «آمال الانتعاش الهشة في قطاع الأعمال الألماني تتبخر بشكل متزايد بسبب الأزمة في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن المصرف يتوقع الآن نمواً بنسبة 0.8 % فقط لعام 2026 نتيجة تداعيات حرب إيران.