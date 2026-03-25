وزير فرنسي: وضع الطاقة في بلادنا أفضل من دول أوروبية أخرى

أكد وزير المالية الفرنسي رولان ‌ليسكور، ​اليوم الأربعاء، أن وضع قطاع الطاقة في فرنسا ليس بنفس الخطورة التي تشهدها بعض الدول الأوروبية ⁠الأخرى، في ظل نقص هائل في إمدادات النفط والغاز بسبب الحرب الإيرانية.

وأضاف ليسكور للصحفيين بعد اجتماع ‌لمجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ‌ماكرون: "فرنسا مستعدة بدرجة أفضل، ‌وهي أقل ‌انكشافاً على الوضع من جيرانها الأوروبيين".

وارتفعت ​أسعار الطاقة ‌والأسمدة ​والبتروكيماويات ارتفاعاً حاداً بسبب ⁠إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، ما أوقف وصول ​نحو ⁠20 ⁠مليون برميل من النفط يومياً إلى الأسواق العالمية ⁠أي نحو خمس إمدادات النفط والغاز. وانتشرت بسرعة تبعات ذلك على الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال وائل صوان الرئيس ‌التنفيذي لشركة شل أمس الثلاثاء، إن ​نقص الطاقة قد يصل تأثيره إلى أوروبا بحلول الشهر المقبل.





