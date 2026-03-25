بعد تصريحات ترامب بشأن المفاوضات مع إيران.. تراجع أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران مستعدة للتفاوض، ما خفف المخاوف في الأسواق بشأن اضطرابات الإمدادات.

وانخفض خام برنت لتسليم مايو إلى أقل من 100 دولار للبرميل، مسجلا هبوطا بنحو 4% خلال دقائق عقب تصريحات ترامب.

وكانت الأسعار ارتفعت خلال الأسابيع الماضية في ظل الصراع المستمر مع إيران، مقتربة مؤقتا من 120 دولارا للبرميل. وقبل اندلاع الصراع، كان خام برنت يتداول بين 60 و70 دولارا لعدة أشهر. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة الوقود مثل البنزين والديزل وزيت التدفئة.

وقال ترامب للصحفيين إن إيران منفتحة على المحادثات: "نحن في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين وهم يريدون التوصل إلى اتفاق بشدة، لا تتصورون مدى رغبتهم في ذلك".

وكانت إيران نفت سابقا أي استعداد للتفاوض، ولم يصدر أي رد رسمي فوري من طهران على تصريحات ترامب الأخيرة.







