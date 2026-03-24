لغز 15 دقيقة.. تريليونات تتأرجح في وول ستريت

في صباح يوم الاثنين، وخلال تداولات ما قبل افتتاح الأسواق في نيويورك التي تكون عادة هادئة وبسيولة منخفضة، حدثت حركة لافتة أثارت تساؤلات في الأسواق المالية.

فعند الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت نيويورك، شهدت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P 500 في Chicago Mercantile Exchange، إلى جانب عقود النفط الآجلة، ارتفاعاً مفاجئاً وكبيراً في حجم التداول، رغم عدم صدور أي أخبار أو تصريحات في ذلك الوقت تبرر هذه الحركة.

وبعد نحو 15 دقيقة فقط، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع طهران، وأنه قرر وقف ضربات كانت مخططة ضد منشآت طاقة إيرانية.

وفور نشر هذا التصريح، تحركت الأسواق بقوة؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بأكثر من 2.5% قبل الافتتاح، بينما تراجعت أسعار النفط بنحو 6%، بحسب CNBC.

هذه التحركات السريعة أثارت تساؤلات في أوساط المتداولين، لأن من قام بشراء عقود الأسهم وبيع عقود النفط قبل نشر التصريح بدقائق كان بإمكانه تحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير. وحتى الآن.

وامتنعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية عن التعليق.

وفي اليوم نفسه حدثت واقعة أخرى تكشف مدى حساسية الأسواق للأخبار المتداولة. فحوالي الساعة 10:08 صباحاً، بدأت الأسهم في وول ستريت بالارتفاع بشكل حاد بعد انتشار خبر على منصة X يفيد بأن ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً باستثناء الصين.

الخبر نشره أولاً حساب صغير، قبل أن يعيد نشره حساب آخر شهير، ثم انتشر بسرعة عبر وسائل الإعلام ومن بينها رويترز، ما أدى إلى موجة شراء سريعة في السوق.

وخلال 10 دقائق فقط، قفز مؤشر S&P 500 بنحو 6%، مضيفاً حوالي 2.4 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسهم، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 900 نقطة.

لكن الارتفاع لم يدم طويلاً؛ إذ نفى البيت الأبيض الخبر عند 10:40 صباحاً، مؤكداً أنه غير صحيح. وبعد دقائق، تلاشت نحو 2.2 تريليون دولار من المكاسب وعادت المؤشرات إلى مستوياتها السابقة.

وتكشف هاتان الحادثتان عن تغير مهم في طبيعة الأسواق المالية الحديثة؛ ففي الحالة الأولى قد تكون المعلومة وصلت إلى بعض المتداولين قبل الإعلان عنها، بينما في الحالة الثانية انتشر خبر غير صحيح أصلاً.

لكن النتيجة كانت متشابهة في الحالتين: تحركات حادة بمئات النقاط وتريليونات الدولارات خلال دقائق، مدفوعة بسرعة تداول الأخبار والخوارزميات في الأسواق.