الصين تكتشف كنزاً هائلاً يعزز قبضتها على الاقتصاد العالمي

كشفت تقارير حديثة عن اكتشافات معدنية كبيرة في الصين من شأنها إعادة تشكيل موازين سوق المواد الخام الحيوية عالميا، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على تأمين سلاسل الإمداد المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة.

وأفادت البيانات بأن إقليم سيتشوان يشهد اكتشاف رواسب ضخمة من معدن الفلوريت، المعروف أيضا باسم "فلورسبار"، وهو المصدر الصناعي الرئيسي لعنصر الفلور المستخدم على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات والبطاريات، وفقا لـ dailygalaxy.

وتعتمد شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية على مركبات الفلور في عمليات الحفر والتنظيف لرقائق السيليكون، فيما يدخل في تصنيع إلكتروليتات البطاريات الحديثة.

ويرى خبراء أن حجم الاكتشاف الجديد يمنح الصين حصة أكبر من احتياطيات الفلوريت العالمية، ما يعزز موقعها المهيمن أصلا في سوق المعادن الحيوية ويمنحها أدوات إضافية للتأثير في سلاسل الإمداد العالمية.

الباريت… حجر الأساس في صناعة النفط

إلى جانب الفلوريت، يبرز معدن الباريت كعنصر حاسم في قطاع الطاقة، رغم قلة تسليط الضوء عليه إعلاميا، ويُستخدم أكثر من 70% من إنتاج الباريت عالميا في سوائل الحفر لتثبيت آبار النفط والغاز، بفضل كثافته العالية التي تقلل من مخاطر الانفجارات أثناء عمليات الحفر العميق، بما في ذلك استخراج النفط الصخري.

وبحسب تقديرات متخصصة، فإن غياب الباريت قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات استكشاف الهيدروكربونات الحديثة، ما يبرز أهميته الاستراتيجية في أمن الطاقة العالمي.

ويُتوقع أن يمنح اكتشاف سيتشوان الصين قدرة متزايدة على التأثير في سوق الباريت، على غرار هيمنتها السابقة على العناصر الأرضية النادرة، رغم وجود احتياطيات في دول أخرى مثل الولايات المتحدة والهند.

الأنتيمون يعزز القدرات الصناعية والعسكرية

وفي تطور موازٍ، أعلنت السلطات في مقاطعة غانسو، شمالي البلاد، عن اكتشاف نحو 51455 طنا من معدن الأنتيمون في منطقة تانشانغ، ما رفع الاحتياطيات المؤكدة في المنطقة بأكثر من 50%.

ويُعد الأنتيمون عنصرا أساسيا في الصناعات المتقدمة، حيث يُستخدم كمثبط للهب في البلاستيك والإلكترونيات، إضافة إلى دوره في الصناعات العسكرية، كما يُسهم في تعزيز مقاومة الحريق في لوحات الدوائر الكهربائية والكابلات ومكونات المركبات، ما يجعله مادة رئيسية في التطبيقات الحساسة للسلامة.

وتنتج الصين بالفعل النسبة الأكبر من الأنتيمون عالميا، ويعزز هذا الاكتشاف موقعها في ظل تزايد الطلب العالمي على هذا المعدن.

سياسة تصدير تعزز النفوذ الجيوسياسي

تأتي هذه الاكتشافات في سياق تحركات صينية مدروسة لإدارة صادرات المعادن الاستراتيجية، ففي أبريل من العام الماضي، فرضت بكين قيودا على تصدير سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، واشترطت الحصول على موافقات حكومية مسبقة للتصدير، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها رد على إجراءات تجارية أمريكية.

وفي ديسمبر، بدأت السلطات الصينية إصدار تراخيص تصدير طويلة الأجل، في محاولة لتوفير قدر أكبر من الاستقرار للشركاء التجاريين.

وتشير البيانات الأولية إلى تحسن تدفقات الصادرات نحو أوروبا، مقابل استمرار التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار التوتر بين الجانبين.

مجمع ماونيويبينغ… مركز عالمي للمعادن الحيوية

ويبرز منجم "ماونيويبينغ" في سيتشوان كموقع استراتيجي فريد، إذ يجمع بين ثلاثة موارد رئيسية: أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، والفلوريت، والباريت، ما يجعله مركزا متكاملا لإمداد صناعات متعددة تشمل الطاقة، والإلكترونيات، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويرى محللون أن هذا التركّز الجغرافي للموارد يعقّد جهود الدول الصناعية، مثل الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبا، لتنويع سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين.

هيمنة مستمرة في الأفق

في ظل استمرار عمليات المسح الجيولوجي داخل الصين، تشير التقديرات إلى احتمال اكتشاف المزيد من الرواسب خلال السنوات المقبلة، ما يعزز توقعات استمرار هيمنة بكين على سوق المعادن الحيوية عالميا.

وتضع هذه التطورات الدول الصناعية أمام تحدٍ متزايد يتمثل في تأمين مصادر بديلة للمواد الاستراتيجية، في وقت باتت فيه المعادن عنصرا حاسما في سباق التكنولوجيا والطاقة على مستوى العالم.