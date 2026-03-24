ارتفاع أسعار النفط مع تقييم الأسواق مخاطر الإمدادات





ارتفعت أسعار النفط في ​التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن ‌الإمدادات، ​بعدما نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث ⁠قريبا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بينما ‌ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 89.71 دولار.

وكانت عقود الخام قد ‌هبطت بأكثر من 10 بالمئة أمس ‌الاثنين بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل ‌الهجمات التي هدد بشنها ‌على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفا أن الولايات ​المتحدة أجرت محادثات ‌مثمرة مع ​مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم ⁠مما أسفر عن "نقاط اتفاق رئيسية".

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "من خلال تعليق خطة ​قصف ⁠محطات ⁠الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، سحبت الولايات المتحدة فعليا جزءا كبيرا من 'علاوة الحرب' من أسعار النفط."

وأضاف "الارتفاع المعتدل ⁠الذي شهدناه اليوم ليس سوى محاولة من السوق لاستعادة توازنها وسط الاضطراب. يدرك المتداولون أنه رغم تعليق الهجمات الصاروخية مؤقتا، فإن مضيق هرمز لا يزال بعيدا عن أن يكون ممرا ‌آمنا."

وتسببت الحرب في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو ​20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. لكن رغم ذلك، تمكنت ناقلتا نفط متجهتان إلى الهند من ​عبور المضيق أمس الاثنين.