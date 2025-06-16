الاتحاد الأوروبي نحو حظر الغاز الروسي

عارضت المجر وسلوفاكيا، اليوم الاثنين، حظراً يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الروسي، إلا أنه من المتوقع أن تطرح بروكسل القانون غداً الثلاثاء، والذي قد يُقر دون موافقتهما.

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى حظر واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية 2027.

وستطرح المفوضية الأوروبية غداً الثلاثاء الإجراءات المقترحة وتحدد كيفية تطبيق الخطة التي أُعلن عنها الشهر الماضي.

ورغم ذلك، منعت المجر وسلوفاكيا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي من إصدار بيان مشترك يؤيد الخطة، التي أيدتها الدول الأعضاء الخمس والعشرون الأخرى.

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في منشور على منصة إكس: "سياسة الطاقة من اختصاصنا الوطني، وهذا يُهدد سيادتنا وأمننا في مجال الطاقة" مشيراً إلى أن المجر استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد البيان المشترك.

وأكد متحدث باسم بعثة سلوفاكيا لدى الاتحاد الأوروبي بأن البلاد فعلت الشيء نفسه.

وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تعتزم اقتراح الحظر استناداً إلى أساس قانوني يسمح بإقراره بدعم "أغلبية معززة" من الدول وأغلبية البرلمان الأوروبي.

وتتطلب الأغلبية المعززة موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وأن تمثل هذه الدول 65 بالمئة على الأقل من سكان التكتل.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن معظم وزراء الطاقة أبدوا دعمهم في الاجتماع المغلق اليوم الاثنين، رغم أن بعضهم أبدى مخاوف من أن ذلك قد يُعرض الشركات لمخاطر قانونية أو عقوبات مالية في حال انتهاك عقود الغاز طويلة الأجل.