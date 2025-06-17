أسعار الذهب تتراجع وسط عمليات جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع جني المتداولين للأرباح بعد ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين بفعل تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران والذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة مسجلاً 3414.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 0.5 بالمئة إلى 3434.80 دولاراً.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: «علاوة المخاطر السياسية المشتركة هي التي ترتفع بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل في هذه المرحلة ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً».

وأضاف «لدينا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي قصير المدى لا يزال قائماً. نشهد مستوى مقاومة عند 3500 دولار مع إمكانية القفز لذروة جديدة فوق هذا المستوى». ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من قرارات البنوك المركزية، مع اتجاه الأنظار على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي سيصدر قراره يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1245.67 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1043.53 دولاراً.