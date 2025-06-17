الادخار للعطلات هو الأهم لـ«الألمان»

كشف استطلاع حديث للرأي أن قضاء العطلات من أهم الأمور التي يدخر من أجلها الألمان أموالهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من بوابة مقارنات الأسعار «إيديالو» واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 42% من الألمان يدخرون المال من أجل السفر - أي أكثر بكثير مما يدخرونه لأي شيء آخر.

وبحسب الاستطلاع، فإن من أولويات الادخار الأخرى للألمان تكوين احتياطيات مالية (39%)، أو التقاعد (32%)، أو شراء سلع كبيرة مثل أجهزة تلفزيون أو دراجات (28%).

ووفقاً للاستطلاع، يرغب واحد من بين كل ستة ألمان في ادخار المال، لكنه يقول إنه غير قادر على ذلك. ويخشى ما يقرب من ثلثيهم من عدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم. وفي العام الماضي اضطر 42% من الألمان إلى اللجوء إلى مدخراتهم.

أجرت الاستطلاع شركة «كانتار» لأبحاث السوق في مايو الماضي. وشمل الاستطلاع حوالي ألفي شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً ممن يتسوقون عبر الإنترنت.

وفي ظل ارتفاع الأسعار، لا يزال سلوك العديد من المستهلكين في ألمانيا يتسم بالحرص الشديد عند إنفاق الأموال. وأظهر الاستطلاع أن الألمان كثيراً ما يفضلون خفض النفقات فيما يتعلق بشراء الملابس والإكسسوارات، أو زيارات المطاعم والمقاهي.

كما يحجم الكثيرون عن شراء سلع استهلاكية أخرى، حيث أشار المستهلكون هنا إلى إحجامهم عن الإنفاق على الهوايات ومستلزمات الترفيه مثل مضارب التنس أو حصائر اليوجا (41%) والإلكترونيات (40%).