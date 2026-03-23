أسعار الوقود في ألمانيا تواصل ارتفاعها وتقترب من ذروتها التاريخية

أصبح سعر الديزل في ألمانيا في الوقت الحالي على بُعد ما يزيد قليلاً على سنت واحد من الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وإذا استمر الاتجاه التصاعدي الذي شهدته الأيام الماضية، فقد يتم كسر الرقم القياسي في وقت قريب. ووفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، بلغ متوسط سعر لتر الديزل على مستوى البلاد يوم الأحد 2.306 يورو، بزيادة قدرها 0.5 سنت عن سعره أول من أمس السبت، ما يعني أنه لا يفصله سوى 1.5 سنت عن الذروة التاريخية التي سجلها في مارس 2022. كما ارتفع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» بشكل طفيف من السبت إلى أمس الأحد بمقدار 0.2 سنت، ليصل إلى 2.085 يورو، ومع ذلك لا يزال السعر بعيداً عن مستواه القياسي في مارس 2022 بنحو 12 سنتاً.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شهدت أسعار الوقود قفزات حادة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام؛ حيث توضح الأرقام أن سعر البنزين الممتاز ارتفع حالياً بمقدار يزيد على 30 سنتاً مقارنة بسعره قبل الحرب، بينما سجل الديزل زيادة قدرها 56 سنتاً في الفترة نفسها. وعلى الرغم من أن عطلات نهاية الأسبوع شهدت مؤخراً زيادات طفيفة نسبياً، فإن توقع مسار الأسعار، اليوم الاثنين، يظل أمراً صعباً، نظراً لحالة التذبذب العالية في أسعار محطات الوقود وأسواق النفط الخام.