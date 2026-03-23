الأعلى تركيزاً في العالم.. منجم ذهب عملاق يغيّر قواعد التعدين

في اكتشاف واعد، أعلن الجيولوجيون عن حقل وانغو للذهب في مقاطعة هونان الصينية، الذي قد يمثل أحد أغنى مناجم الذهب في العالم من حيث الجودة والتركيز. يشير التقرير إلى أن المنجم قد يحتوي على أكثر من 1000 طن من الذهب، بقيمة سوقية تقدّر بنحو 83 مليار دولار، ما يضعه ضمن قائمة أكبر وأهم اكتشافات الذهب في العقود الأخيرة.

ما يميز حقل وانغو ليس حجمه فحسب، بل تركيز الذهب الاستثنائي في الخام. فقد سجلت إحدى العينات الأساسية المستخرجة من عمق يزيد عن 2000 متر تركيزا يصل إلى 138 غراما للطن الواحد، في حين تعمل معظم المناجم العالمية بمتوسط أقل من 10 غرامات للطن، ما يعني أن المنجم قادر على إنتاج كميات كبيرة من الذهب باستخدام صخور أقل بكثير من المعتاد. هذا التركيز الفائق يجعل من وانغو اكتشافا استثنائيا، ويضع معيارا جديدا لجودة الخام في صناعة التعدين العالمية.

تخترق صخور حقل وانغو أكثر من أربعين عرقا ذهبيا، ويؤكد الخبراء أن الذهب يظهر في العينات على شكل رقائق وقطع مرئية للعين، وهو ما يُعد مؤشرا نادرا على نقاء الخام. وقد ساعدت تقنيات استكشاف حديثة، بما في ذلك النمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، في رسم خرائط دقيقة للعروق الذهبية وتحديد امتدادها المحتمل، ما يزيد من احتمالات توسيع نطاق الإنتاج في المستقبل.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن هذا التركيز العالي قد يكون ناتجا عن نشاط زلزالي سابق أدى إلى ترسيب الذهب بشكل سريع ومركّز عبر السوائل الحرارية، وهو نموذج جديد يفسر تكوّن الذهب عالي الجودة في مناطق نشطة جيولوجيًا، بدلًا من الترسيب البطيء التقليدي على مدى آلاف السنين.

يعد هذا الاكتشاف جزءا من استراتيجية الصين لتعزيز إنتاجها من الذهب، إذ كانت البلاد قد استحوذت بالفعل على نحو 10% من الإنتاج العالمي في عام 2023، ما يزيد عن 370 طنًا. ويأتي مشروع حقل وانغو ضمن خطة وطنية لتطوير الموارد المعدنية وتقليل الاعتماد على الواردات من المعادن الاستراتيجية، تحت إشراف مجموعة هونان للموارد المعدنية، وفقا لـ "dailygalaxy.".

رغم التفاؤل الكبير، يبقى حقل وانغو في مرحلة الاستكشاف، وتحتاج تقديرات الاحتياطيات إلى تأكيد نهائي عبر الحفر المستمر والتحقق من البيانات. ومع ذلك، يمثل هذا الاكتشاف خطوة كبيرة نحو إعادة رسم خارطة التعدين العالمي، ويضع الصين في موقع قوي على خريطة الذهب العالمية، بفضل تركيز عالي الجودة وإنتاج محتمل غير مسبوق.