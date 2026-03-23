الأسواق تنقلب رأساً على عقب بعد تصريحات ترامب.. النفط يتذبذب والأسهم العالمية تقفز

أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات «مثمرة» مع إيران، موجة تحركات حادة في الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط بقوة، بينما قفزت الأسهم والعملات المشفرة، في مؤشر واضح على تبدد المخاوف من تصعيد عسكري وشيك في الشرق الأوسط.

كتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تروث سوشيال» أنه، وبناءً على «فحوى ونبرة» هذه المحادثات التي ستستمر طوال الأسبوع، وجّه وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أن القرار مرهون بنجاح الاجتماعات الجارية.

كما قال في تصريحات منفصلة لشبكة «فوكس بيزنس» إنه «قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 5 أيام أو أقل».

في المقابل، شككت التصريحات الصادرة عن إيران في صدق ما كتبه ترامب، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن وزارة الخارجية أن طهران «متمسكة بموقفها الرافض لأي نوع من المفاوضات قبل تحقيق أهدافها من الحرب».

كما نقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير تأكيده أن إيران «ستواصل الرد والدفاع عن البلاد»، واصفاً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «حرب نفسية» تهدف إلى التأثير على مسار الصراع.

وأفادت «تسنيم» نقلاً عن شخص مطلع أن ازدياد الضغط على الأسواق المالية ومخاطر السندات في الولايات المتحدة والغرب كانا من بين العوامل التي دفعت ترامب إلى «التراجع» عن تنفيذ الضربات.

وأضاف الشخص أن طهران وجّهت رسائل عبر وسطاء منذ بدء الحرب، مفادها أنها «ستواصل الدفاع حتى تحقيق الردع اللازم»، في إشارة إلى استمرار التصعيد رغم المؤشرات الدبلوماسية الأخيرة.

النفط يقلص هبوطه بعد تشكيك إيران

قلص سعر النفط خسائره بعد التقارير الإيرانية تنفي إجراء محادثات مع ترامب. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها إلى 5.52% إلى 106 دولارات للبرميل بعد هبوطها بأكثر من 14% عقب تصريحات ترامب، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقلصت خسائرها إلى 5.75% إلى 92.58 دولاراً للبرميل.

الأسهم تنتعش بقوة

عكست أسواق الأسهم اتجاهها سريعاً بعد التصريحات، إذ محَت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها السابقة وتحولت إلى الارتفاع، لتقفز لاحقاً بنحو 2.5%.

وفي أوروبا، قلّص مؤشر «ستوكس 600» خسائره من 2.5% إلى ارتفاع 0.6%، قبل أن يتحول إلى مكاسب بلغت 1.44%، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع أسعار النفط، في وقت فقد فيه الدولار مكاسبه، وتراجع مؤشر بلومبرغ للعملة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في اليوم، بينما صعد كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتهما خلال اليوم، مستفيدين من تحسن المعنويات في الأسواق.

الذهب يقلص خسائره

بعد تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وسط ارتفاع توقعات التضخم وزيادة قوة الدولار خلال الحرب، قلّص الذهب خسائره بعد تصريحات ترامب إلى نحو 1.5%، ليصعد فوق مستوى 4400 دولار للأونصة.

في المقابل، ارتفعت الفضة بأكثر من 1% متجاوزة مستوى 69 دولاراً للأونصة، كما قفز النحاس في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 3%، بدعم من توقعات تحسن النشاط الاقتصادي.

كما ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.9% ليصل إلى 12156.50 دولاراً للطن بحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت بورصة لندن للمعادن. وتباين أداء المعادن الأخرى، إذ تراجع الألمنيوم بنسبة 0.7%، بينما قلّص القصدير خسائره السابقة.

وأثارت تصريحات ترامب تقلبات واسعة في الأسواق المالية، إذ سجلت الأسهم والسندات مكاسب، بينما تراجع الدولار، وهبطت أسعار النفط بنحو 14%. كما صعد النحاس بنسبة وصلت إلى 3.9% في لندن.

العملات المشفرة تقفز

استفادت العملات المشفرة أيضاً من تحسن شهية المخاطرة، إذ قفز سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 4.8% ليتجاوز مستوى 70 ألف دولار، في واحد من أبرز تحركاتها الصعودية الأخيرة بعد الاضطرابات التي مرت بها مؤخراً.

الأسواق تراهن على الدبلوماسية

على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية العماني إن «هذه الحرب ليست من صنع إيران»، في إشارة إلى مساعي التهدئة الإقليمية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «إنترفاكس» بأن وزير الخارجية الروسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية.

كما أعلن مصرف قطر المركزي عودة العمل إلى طبيعته في كافة المؤسسات المالية العاملة اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وتعكس هذه التحركات في الأسواق تحولاً سريعاً في توقعات المستثمرين من سيناريو تصعيد عسكري واسع إلى احتمالات تهدئة تدريجية، مدفوعة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.