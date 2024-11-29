الين يقفز وسط تزايد الرهانات على رفع المركزي الياباني للفائدة

قفز الين 1.2 بالمئة مقابل الدولار الجمعة إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد أن دعمت معدلات تضخم جاءت أعلى من المتوقع في طوكيو الرهانات على رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، فيما وصل الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي واليوان إلى أعلى مستوياتهم في أكثر من أسبوع.

وانخفض الدولار واحداً بالمئة إلى 150.01 يناً خلال التداولات، ووصل في وقت سابق إلى 149.77 يناً للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بواقع 0.2 بالمئة إلى 105.86 نقاط، كما لامس 105.79 نقاط للمرة الأولى منذ 13 نوفمبر.

ورغم تراجع الدولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة قبل أسبوع، فإنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب تتجاوز اثنين بالمئة في نوفمبر، بعد صعوده بأكثر من ثلاثة بالمئة في الشهر السابق.

وجاء ارتفاع الدولار مدفوعاً إلى حد كبير بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر. وعزز فوزه التوقعات بإنفاق مالي ضخم وزيادة التعريفات الجمركية وتشديد القيود على الحدود، وكلها أمور يرى خبراء الاقتصاد أنها تزيد من التضخم.

وبالنسبة لهذا الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار إلى الانخفاض 1.5 بالمئة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف أغسطس.

وحقق الين ارتفاعاً ملحوظاً ومن المتوقع أن يسجل مكاسب بنحو ثلاثة في المئة، فيما سيمثل أفضل أسبوع منذ أواخر يوليو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بواقع 2.2 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي مما قد يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وجاء المعدل أعلى من متوسط توقعات السوق لزيادة عند 2.1 بالمئة كما جاء متسارعاً عن زيادة بلغت 1.8 بالمئة في أكتوبر.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.27105 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق 1.27165 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 14 نوفمبر.

وصعد اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0570 دولار، ليتجه مرة أخرى نحو المستوى المرتفع الذي سجله يوم الأربعاء عند 1.058775 دولار.

وانخفض اليورو بنحو 2.8 بالمئة في نوفمبر ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة شهرية منذ مايو من العام الماضي.

وارتفع اليوان بنحو 0.26 بالمئة في التعاملات الخارجية ليصل إلى أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر عند 7.231 مقابل الدولار.

وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.45 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر عند 0.5915 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين بنحو 1.4 بالمئة إلى 96498 دولاراً.

ومن المتوقع أن تحقق العملة المشفرة قفزة تعادل 38 بالمئة هذا الشهر، في أفضل أداء لها منذ فبراير بفضل الرهانات على بيئة تنظيمية مواتية في عهد ترامب.