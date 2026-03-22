«فولكس فاجن» تواصل إعادة الهيكلة وخفض 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن إيه جي» الألمانية، أوليفر بلومه، اليوم الأحد، إن عملية إعادة الهيكلة الجارية في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ستستمر حتى مع ارتفاع حجم الطلبات المتراكمة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية.

وأضاف بلومه، في مقابلة مع الصحيفة الألمانية، أن «فولكس فاجن» تطبق «أهدافاً واضحة لتكاليف التصنيع» على جميع مصانعها، سواء في ألمانيا أو أوروبا أو الصين، وذلك لتجنب فائض الطاقة الإنتاجية المكلف، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقال بلومه: «سنواصل مراجعة القدرات الإنتاجية في المستقبل».

وأضاف بلومه أن «عملية إعادة الهيكلة ستستمر»، مدافعاً في الوقت نفسه عن خطة الشركة لخفض نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030.

وقال بلومه: إن «فولكس فاجن تعاني من ارتفاع هيكل التكاليف في سوقها المحلي، بما في ذلك تكاليف العمالة، وعلينا تعويض ذلك من خلال زيادة الإنتاجية».

وأضاف بلومه أن «تكاليف الطاقة لدينا مرتفعة للغاية، وهناك الكثير من اللوائح التنظيمية».

وقال بلومه: إن «تطوير وتصنيع السيارات في ألمانيا ثم تصديرها لم يعد مجدياً لأن المناطق المختلفة في العالم قد تغيرت».