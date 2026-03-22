الصين تتعهد بتجارة متوازنة ومزيد من الانفتاح الاقتصادي بعد فائض قياسي

تعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأحد، بمواصلة انفتاح اقتصاد الصين أمام الشركات الأجنبية والسعي لتحقيق مزيد من التوازن التجاري مع شركائها العالميين، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية التي شهدها العام الماضي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب حروب الرسوم الجمركية.

جاء ذلك خلال منتدى التنمية الصيني في بكين، الذي يمتد يومين ويتيح لبكين عرض رؤيتها الاقتصادية وفرص الاستثمار أمام قادة الأعمال والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين. وأكد لي تشيانغ أن الصين ستستورد المزيد من السلع الأجنبية عالية الجودة، وستعمل على تعزيز التنمية التجارية المحسنة والمتوازنة وتوسيع حجم التجارة العالمية، في إشارة إلى التزام الصين بتخفيف الفجوات التجارية وتحسين العلاقات الاقتصادية الدولية.

وتأتي تصريحات لي بعد أن سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025، وهو ما أثار قلق العديد من العواصم العالمية بشأن الممارسات التجارية الصينية واعتمادها على المنتجات المحلية الرئيسية وفائض طاقتها الإنتاجية. وفي حين لم يتطرق رئيس الوزراء بشكل مباشر إلى حجم الفائض، فإن تعهداته تشير إلى إدراكه أن هذه القضية قد تعرقل تحسين العلاقات الدولية، خاصة بعد هدنة تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة.

كما سعى محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ إلى تهدئة المخاوف بشأن الفائض التجاري، مؤكداً أن تحليل الاختلالات الاقتصادية العالمية يجب أن يشمل تجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى الحساب الجاري والحساب المالي، مشدداً على أن الصين لا تسعى للحصول على ميزة تنافسية من خلال خفض قيمة عملتها.

تعكس هذه الخطوات حرص بكين على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي وتعزيز ثقة شركائها التجاريين العالميين، وسط تحديات مستمرة تتعلق بالممارسات التجارية والتوازن الاقتصادي على المستوى الدولي.