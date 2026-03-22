على عمق 6000 متر.. اليابان تكتشف كنزاً تاريخياً من المعادن النادرة

في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالميا، نجحت اليابان في استخراج رواسب بحرية تحتوي على معادن أرضية نادرة من عمق يقارب 6,000 متر تحت سطح المحيط الهادئ، في منطقة قريبة من جزيرة ميناـمـيتوريشيما النائية الواقعة جنوب شرق طوكيو ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن العملية تمّت باستخدام سفينة الحفر المتخصصة في أعماق البحار Chikyu، حيث جرى إنزال معدات إلى قاع البحر في 18 يناير الماضي، ثم إدخالها في الرواسب البحرية في 30 يناير، قبل أن يتم جمع عينات من "الطين الغني بالمعادن الأرضية النادرة" ووضعها في حاويات بتاريخ 1 فبراير.

ووصف رئيس وزراء اليابان ساناي تاكايتشي العملية بأنها "إنجاز عالمي"، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تصنيع المعادن الأرضية النادرة محليا، وتعزيز ما وصفته بـ"سلاسل إمداد مرنة" تضمن تقليل الاعتماد على دولة واحدة في تأمين هذه المواد الاستراتيجية، وفقا لـ dailygalaxy.

اكتشاف مدروس منذ سنوات

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الأبحاث، حيث سبق لعلماء يابانيين أن حددوا وجود رواسب غنية بالمعادن الأرضية النادرة في المنطقة خلال دراسات أُجريت في 2010.

وتشير تقديرات إلى أن هذه المنطقة قد تحتوي على أكثر من 16 مليون طن من هذه المعادن، ما قد يجعلها من بين أكبر ثلاثة احتياطيات عالمية.

أهمية استراتيجية واقتصادية

تُعد المعادن الأرضية النادرة مكونات أساسية في العديد من الصناعات المتقدمة، بما في ذلك:

تصنيع المغناطيسات عالية الأداء

الصناعات الدفاعية

المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة

وتُهيمن الصين حاليا على معظم إنتاج هذه المعادن عالميا، خاصة العناصر الثقيلة، ما يضعها في موقع استراتيجي حساس ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

تأكيدات حكومية وتحفظات علمية

وأكد مسؤولون يابانيون أن عملية الاستعادة نجحت بالفعل في جمع رواسب تحتوي على هذه المعادن من عمق غير مسبوق، إلا أنهم شددوا على أن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد التحليل، بما في ذلك:

كمية المعادن الموجودة في العينة

تركيبتها الكيميائية

مدى جدوى استخراجها تجاريا

وقال المتحدث باسم الحكومة، كيه ساتو، إن العينة "تخضع حاليا للتحليل لتحديد محتواها من المعادن الأرضية النادرة".

خطوة أولى نحو التوسع الصناعي

ويرى مسؤولون في الحكومة أن هذا الإنجاز يمثل مرحلة أولية على طريق طويل نحو تطوير صناعة متكاملة لاستخراج وتكرير هذه المعادن من أعماق البحار، وهي عملية تتطلب تقنيات متقدمة وتقييما اقتصاديا دقيقا قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري.

خلفية جيوسياسية

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي اليابان لتعزيز أمنها الاقتصادي وتقليل اعتمادها على واردات المعادن الحيوية، حيث تستورد نحو 70% من احتياجاتها من المعادن الأرضية النادرة من الصين، وفقا لتقارير إعلامية.

كما يعكس المشروع تنامي التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في تأمين سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، خاصة في ظل التوترات التجارية والسياسية المتزايدة.

التحدي القادم

ورغم هذا الإنجاز العلمي، يؤكد خبراء أن الانتقال من مرحلة جمع العينات إلى التعدين التجاري لا يزال يتطلب:

تطوير تقنيات استخراج فعالة من أعماق شديدة

إنشاء منظومات فصل وتنقية متقدمة

إثبات الجدوى الاقتصادية والبيئية

وحتى الآن، لم تعلن الحكومة اليابانية عن أي جدول زمني لبدء الإنتاج التجاري.

يمثل الاكتشاف الياباني خطوة علمية وتقنية بارزة في مجال استغلال الموارد البحرية، ويعزز موقع البلاد في سباق المعادن الحيوية، لكنه لا يزال في مراحله الأولى، مع استمرار التحديات التقنية والاقتصادية قبل أن يتحول إلى مصدر فعلي للإمداد العالمي.