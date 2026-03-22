اتهام رئيس «سوبر مايكرو» بتهريب رقائق ذكاء اصطناعي إلى الصين

أعلنت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الأمريكية أن يي شيان لياو استقال من مجلس إدارتها بأثر فوري، بعد أن ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض عليه بتهمة المساعدة في تهريب رقائق ذكاء اصطناعي AI بمليارات الدولارات إلى الصين.

وشمل التحقيق أيضاً مدير المبيعات روي تسانغ تشانغ والمتعاقد تينغ وي صن، اللذين اتُهموا بإدارة مخطط لتهريب خوادم أمريكية الصنع عبر تايوان إلى دول جنوب شرق آسيا.

وذكرت الشركة في بيان أرسلته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن استقالة لياو لم تكن نتيجة خلافات مع الشركة، مؤكدة أنها لم تُذكر كمدعى عليها في القضية وتعاونت بشكل كامل مع السلطات الأمريكية.

ويعد يي شيان لياو، وهو مواطن أمريكي، من مؤسسي الشركة التي أنشئت عام 1993، وانضم إلى مجلس إدارتها في 2023.

أما تشانغ وسون، فهما مواطنان تايوانيان، وقد ألقي القبض على سون، فيما لا يزال تشانغ هارباً. بعد علم الشركة بالاتهامات، أوقفت سوبر مايكرو لياو وتشانغ عن العمل وأنهت علاقتها بسون المتعاقد معها.

وعلى الصعيد المالي ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2% في التداولات بعد إغلاق السوق، بعد أن سجلت انخفاضاً بأكثر من 33% في الجلسة السابقة، في مؤشر إلى استجابة السوق لخطوات الشركة لتعزيز الامتثال والحوكمة.

وحذّر محللون في شركة ميليوس للأبحاث من أن إيرادات الشركة تواجه مخاطر «هائلة» مع إعادة العملاء النظر في علاقاتهم مع الموردين، معتبرين أن شركة ديل قد تستفيد من الموقف نظراً لعلاقاتها القوية مع إنفيديا.

وعلى صعيد إدارة الامتثال، أعلنت الشركة تعيين ديانا لونا رئيسة بالإنابة لشؤون الامتثال، على أن يسري التعيين فوراً.