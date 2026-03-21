قناة بنما تستعيد طاقتها الكاملة وتخصص مسارات لناقلات الغاز المتجهة لآسيا

أعلنت سلطة قناة بنما استعادة القناة كامل طاقتها التشغيلية، مع تسجيل ما بين 36 و38 عملية عبور يومياً، في خطوة تعكس قدرة الإدارة على التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها طرق التجارة العالمية خلال الفترة الماضية. وأوضح ريكاورتي فاسكيز، مدير القناة، أن الإدارة خصصت جداول عبور يومية لناقلات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة والمتجهة إلى آسيا، بهدف ضمان انسيابية حركة السفن والالتزام بالمواعيد المحددة، وتخفيف أي اختناقات محتملة في المسار البحري الحيوي.

ويأتي هذا التوسع بعد فترة من القيود التشغيلية التي فرضها الجفاف في بحيرة غاتون العام الماضي، والتي أدت إلى تقليص الطاقة الاستيعابية للقناة مؤقتاً. ومع ارتفاع مستويات المياه وتحسن القدرة التشغيلية، بات بالإمكان استيعاب حجم أكبر من السفن والبضائع، بما يعكس قدرة القناة على التكيف مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية لسلاسل الإمداد.

ويشير محللون إلى أن قناة بنما تلعب دوراً متزايد الأهمية في تجارة الطاقة العالمية، إذ توفر مساراً أقصر وأكثر كفاءة مقارنة بالطرق التقليدية عبر رأس الرجاء الصالح أو عبر النقل البحري الأطول حول القارات، ما يقلل من زمن الرحلات واستهلاك الوقود، ويخفض تكاليف النقل بشكل مباشر، كما أن تخصيص مسارات محددة لناقلات الغاز يعكس تحولات أوسع في خريطة تجارة الطاقة، مع تزايد اعتماد الأسواق الآسيوية على الإمدادات الأمريكية لتعويض أي نقص محتمل من الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

ويضيف هذا التطور مزيداً من المرونة لسلاسل الإمداد العالمية، إذ تسهم القناة في استقرار الأسواق وتقليل تأثير أي أزمات على حركة التجارة. ويؤكد الخبراء أن القدرة على تنظيم عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال بشكل يومي ستعزز تنافسية الغاز الأمريكي، وتتيح وصوله إلى الأسواق بسرعة أكبر وبكلفة أقل، ما يسهم في استدامة الإمدادات ويحد من التقلبات السعرية العالمية.

وفي ضوء هذه التطورات تبرز قناة بنما كحلقة وصل حيوية بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ومكوناً استراتيجياً في حركة التجارة الدولية، لا سيما مع أهمية الطاقة ومواد الخام في دعم الاقتصادات العالمية. ويشير ذلك إلى أن الإدارة الناجحة للبنية التحتية الحيوية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتوفير حلول عملية لتحديات الإمداد الدولية.