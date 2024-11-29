كنز مخفي في الأعماق .. الصين تكتشف احتياطي ذهب بـ 83 مليار دولار

أعلنت هيئة الجيولوجيا في مقاطعة هونان الصينية عن اكتشاف احتياطي ضخم من الذهب يقدر بحوالي 300 طن في حقل وانغو بمحافظة بينغ جيانغ. هذا الاكتشاف تم على عمق يصل إلى 2000 متر تحت سطح الأرض، وتُقدر قيمته بحوالي 83 مليار دولار أمريكي (600 مليار يوان).

يُعتبر هذا الاكتشاف من أكبر الاكتشافات في تاريخ الصين، حيث تم العثور على أكثر من 40 عرقًا ذهبيًا في المنطقة، مع توقعات بوجود رواسب إضافية على أعماق تصل إلى 3000 متر، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه استخراج الذهب من هذه الأعماق، تمتلك الصين الخبرة والمعرفة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بفعالية.

تُعد الصين بالفعل واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، وهذا الاكتشاف يعزز مكانتها في السوق العالمية.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصين هي أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تمثل حوالي 10% من الإنتاج العالمي في عام 2023.

واستهلكت الهند 741.732 طناً من الذهب في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بينما بلغ الإنتاج 268.068 طناً، مما يعني أنها تعتمد على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

واكتشف علماء في الصين رواسب "عملاقة" من خام الذهب عالي الجودة بالقرب من بعض مناجم الذهب الموجودة في البلاد، وتقدر قيمة هذا الاحتياطي الضخم، الذي قد يكون أكبر احتياطي للمعدن الثمين في أي مكان على وجه الأرض، بمليارات الدولارات وفقا لموقع livescience.

واكتشف العمال أكثر من 40 عرقًا ذهبيًا، تحتوي على حوالي 330 طنًا (300 طن متري) من الذهب حتى عمق 6600 قدم (2000 متر)، وباستخدام نماذج الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد، توقع خبراء التعدين أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 1100 طن (1000 طن متري) من الذهب - أثقل بثماني مرات تقريبًا من تمثال الحرية - مخبأة على أعماق تصل إلى 9800 قدم (3000 متر)، ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى إحداث ثورة في صناعة الذهب في الصين، ما يعزز بشكل كبير قدرتها على التعدين وقوتها الاقتصادية.

وكشف مسؤولون أن الجودة القصوى للرواسب الجديدة بلغت 138 غراما من الذهب لكل طن متري من الخام، وهو معدل مرتفع نسبيا مقارنة بمعظم مناجم الذهب الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وأكد الخبراء أنه تم العثور على المزيد من الذهب خلال عمليات الحفر حول "المناطق الطرفية" للموقع الجديد، ما يشير إلى وجود المزيد من الرواسب الكبيرة التي تنتظر استغلالها في المستقبل.

ومن الصعب تتبع كمية الذهب المتبقية في المناجم المختلفة في جميع أنحاء العالم بسبب التقلبات في معدل الاستخراج في كل موقع والافتقار إلى الشفافية في الإبلاغ عن النتائج، لكنه اعتبارًا من عام 2022، تم العثور على أكبر احتياطيات الذهب المتبقية المعروفة على الأرض في منجم الذهب South Deep في جنوب إفريقيا، والذي يحتوي على حوالي 1025 طنًا (930 طنًا متريًا) من الذهب، وفقًا لـ Mining Technology وهذا يعني أن الحصيلة الجديدة قد تكون أكبر مخزون طبيعي معروف من الذهب على هذا الكوكب.

أكبر 10 احتياطيات من الذهب في العالم (حسب تكنولوجيا التعدين)

1. منجم الذهب South Deep - جنوب أفريقيا

2. منجم غراسبيرغ للذهب – إندونيسيا

3. منجم الذهب الأوليمبي – روسيا

4. منجم الذهب ليهير - بابوا غينيا الجديدة

5. منجم الذهب المفتوح الشمالي - تشيلي

6. منجم كارلين تريند للذهب - الولايات المتحدة الأمريكية

7. منجم الذهب بودينغتون - غرب أستراليا

8. منجم مبونينغ للذهب – جنوب أفريقيا

9. منجم الذهب بويبلو فيغو - جمهورية الدومينيكان

10. منجم كورتيز - الولايات المتحدة الأمريكية