الحكومة الألمانية تبحث كبح ارتفاع أسعار الغذاء

تدرس الحكومة الألمانية تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية حرب إيران، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزرا ليمباخر، أن فريق العمل المشترك بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سيبدأ في فحص تكاليف الغذاء، بعد أن كان قد ركز مؤخراً على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وقال ليمباخر في تصريحات لصحيفة «راينشه بوست» الألمانية الصادرة، اليوم السبت: «يوماً بعد يوم يصبح من الواضح أن الحرب في إيران لن تنتهي سريعاً. من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة والنقل هناك خطر أن ترتفع أيضاً أسعار المواد الغذائية في المرحلة التالية»، موضحاً أن فريق العمل سيناقش لذلك في الأسبوع المقبل «إجراءات للحد من التضخم».

وتؤدي حرب إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، وهو ما قد ينعكس أيضاً على أسعار المواد الغذائية، حسبما يحذر خبراء.

واقترح ليمباخر تنفيذ برنامج فوري لدعم منتجي الأسمدة المحليين، إلى جانب تطبيق تخفيفات ضريبية في قطاع المواد الغذائية، وقال: «التضخم سم للناس من ذوي الدخل العادي وللاقتصاد. علينا أن نقف إلى جانب شعبنا لحمايته»، مضيفاً: «إنه إذا لم تتدخل السياسة لمواجهة ذلك فإن الحياة ستصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ بالنسبة لكثير من الناس».