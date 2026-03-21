الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 6 سنوات

تراجعت أسعار الذهب بنحو 2%، أمس الجمعة، مع ارتفاع الدولار، وبعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط، ما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط والتضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 4566.26 دولاراً ⁠للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 1% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.8 % إلى 4570.20 دولاراً.

ويتجه الذهب نحو تسجيل واحد من أسوأ أداءاته الأسبوعية في 6 سنوات ومنذ مارس 2020، بعدما فقد نحو 7% من قيمته، في ظل ضغوط قوية من الأسواق العالمية.