«غولدمان ساكس» يحذر من استمرار ارتفاع أسعار النفط

أبرز بنك غولدمان ساكس المخاطر المرتبطة بأسعار النفط، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع الأسعار للارتفاع على المدى القريب وحتى عام 2027.

وقال البنك إن تكرار الصدمات على الإمدادات يسلط الضوء على احتمال استمرار أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، خاصة بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات إيران على منشآت الطاقة رداً على الضربة الإسرائيلية لحقل غاز بارس الجنوبي، ما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق 119 دولاراً للبرميل.

وأشار غولدمان ساكس إلى أن المعروض النفطي قد يظل محدوداً لفترة أطول إذا تعرضت الطاقة الإنتاجية لأضرار، رغم إمكانية زيادة الإنتاج إذا استخدمت منظمة أوبك طاقتها الاحتياطية بمجرد استئناف التدفقات.