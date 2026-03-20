حرب إيران تهوي بالقمح الأوروبي لأدنى مستوى في أسبوعين

انخفض سعر القمح في ​بورصة يورونكست اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى له ‌في ​أسبوعين، مع تعديل المتعاملين مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تقييمهم المسار المحتمل لحرب إيران. وتراجع سعر قمح الطحين لشهرمايو أيار، وهو أكثر العقود تداولا في بورصة يورونكست، 1.8 ⁠بالمئة إلى 203.25 يوروات (235.08 دولاراً) للطن بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوعين عند 203.00 يوروات، وهو بعيد كل ‌البعد عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 212.50 يورو في بداية الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار ‌القمح في شيكاغو بعد أن واجهت ضغوطاً ‌إضافية من ارتفاع الدولار وتوقعات بهطول بعض ‌الأمطار في أحزمة القمح ‌الجافة بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وشهدت أسعار خام برنت تداولات متقلبة اليوم، ​مع تقييم المستثمرين ‌جهود واشنطن وحلفائها ​لزيادة إمدادات النفط بعد ⁠الهجمات على منشآت طاقة، فضلاً عن خطط الولايات المتحدة لإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وقال متعامل ​في ⁠العقود الآجلة ⁠للحبوب إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن إيران لم تعد قادرة على تخصيب اليورانيوم، ⁠هدأت من مخاوف السوق بشأن صراع طويل الأمد.

وقال عن انخفاض أسعار القمح قبل عطلة نهاية الأسبوع: "يتساءل البعض عما إذا كان الصراع الإيراني قد ينتهي قريباً".

وتأثرت أسعار الحبوب بتقلبات أسعار ‌النفط الخام، ما يعكس الاستخدام الواسع النطاق لبعض الحبوب في الوقود ​الحيوي واهتمام المستثمرين بالزراعة وسيلة للتحوط من التضخم.

وتحولت صناديق الاستثمار إلى مراكز شراء صافية في القمح في بورصة يورونكست منذ أواخر فبراير وسط الأزمة ​الإيرانية.







