المركزي الأوروبي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل

تتزايد التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

فقد صرّح جابريل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه لا يستبعد رفع الفائدة الشهر المقبل، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية ما يستدعي ذلك. وأشار إلى أن حالة الغموض المرتفعة تجعل من الصعب الجزم بالمسار، لكنه يتفهم توقعات الأسواق التي تراهن على زيادتين للفائدة هذا العام، مع التأكيد على تبنّي نهج حذر ومدروس.

وذكر أنه يستطيع أن «يتفهم جيداً» مراهنة الأسواق على رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، غير أنه أكد أنه سوف يتخذ مع زملائه نهجاً هادئاً وحريصاً قبل صياغة أي رد فعل.

من جانبه شدد يواخيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على ضرورة دراسة رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار، خاصة في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح ناجل أن استمرار التضخم أو ارتفاع توقعاته على المدى المتوسط قد يفرض على البنك تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ناجل، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الألماني، قوله: «في ضوء الأوضاع الحالية، من الممكن أن يتدهور وضع التضخم على المدى المتوسط، وقد ترتفع توقعات التضخم على أساس مستدام».

وأضاف أن ذلك يعني أنه «سيكون من الضروري على الأرجح انتهاج سياسة نقدية تقييدية بشكل أكبر».