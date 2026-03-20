بريتش أيروايز تطلق خدمة الواي فاي فائقة السرعة

قامت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيروايز) بتسيير أولى رحلاتها، مع توفير خدمة الواي فاي فائقة السرعة، عبر شبكة ستارلينك.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن بريتش أيروايز صارت بذلك أول شركة طيران في المملكة المتحدة توفر نظام إنترنت ستارلينك على متن رحلة لطائرة «بوينج 787 - 8» من مطار هيثرو بلندن إلى مدينة هيوستن الأمريكية أمس الخميس.

وكانت شبكة الواي فاي على متن طائرات بريتش أيروايز مقتصرة في السابق على خدمتها الجوية، التي كانت بطيئة وأقل موثوقية.

وتعمل الشركة على استخدام ستارلينك عبر أسطولها بالكامل الذي يضم أكثر من 300 طائرة -باستثناء طائرات بي أيه سيتي فلاير- خلال العامين المقبلين في غطار خطة «تحول بقيمة 7 مليارات جنيه (9.4 مليارات دولار)».

وتستخدم خدمة ستارلينك -التابعة لشركة الفضاء سبيس أكس المملوكة لقطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك- آلاف الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض.

وتقدم العديد من شركة النقل الجوي في العالم خدمات الإنترنت عبر ستارلينك، مثل أير فرانس وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.