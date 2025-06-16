أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بعد تسجيل خسائر أسبوعية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بخسائر، لكن أثر التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط حد من المكاسب المدفوعة ببيانات الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 545.87 نقطة، ليبدأ الأسبوع بشكل إيجابي.

وقفز سهم شركة كيرينج المالكة للعلامة التجارية جوتشي 7.2 % بعد تقرير أفاد أن لوكا دي ميو سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد، بعد أن حقق تحولاً في شركة رينو بينما كانت متعثرة.

وانخفض سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 5.6 % . وذكر تقرير منفصل أن شركة نيسان اليابانية تخطط لخفض حصتها في رينو.

وفي الوقت نفسه، استمر التوتر الجيوسياسي في الهيمنة على عناوين الأخبار. وقصفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية قبل فجر اليوم الاثنين، في أحدث سلسلة من الهجمات المتبادلة التي بدأت أواخر الأسبوع الماضي.

وتسبب التوتر المتصاعد في تفاقم قلق الأسواق التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات تغيير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء قطاع الطاقة ضمن أكبر القطاعات الرابحة، إذ ارتفع مؤشر القطاع 1.1 % مقتفياً أثر الصعود الطفيف في أسعار النفط.

وانتعش قطاع السفر والترفيه وصعد واحداً بالمئة. وارتفع سهم (إنتين) مالكة (لادبروكس) 5.2 % بعد أن رفع مشروعها المشترك للمراهنات الرياضية في الولايات المتحدة مع (إم.جي.إم ريزورتس) التوقعات السنوية للإيرادات والأرباح الأساسية.