الأسهم الأوروبية واليابانية تحت ضغط احتدام الحرب في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية ​واليابانية، الخميس، إذ أدى تصاعد الحرب في الشرق ​الأوسط إلى عزوف عن المخاطرة.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة إلى ⁠590.43 نقطة، إذ شكلت أسهم شركات التصنيع أكبر عبء على المؤشر. وخسر المؤشر فاينننشال ‌تايمز البريطاني واحداً بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات ‌التعدين ثلاثة بالمئة مع تراجع أسعار الذهب، في حين تأثر المؤشر الأوروبي بخسائر في بعض أسهم الشركات المالية الكبرى.

واهتزت الأسواق العالمية مع احتدام حرب إيران بعد أن اتهمت طهران إسرائيل بشن هجوم على منشآتها في حقل ‌بارس الجنوبي للغاز.

لكن سهم لوجيتك ارتفع 2.4 بالمئة ​بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار.

اليابان

تراجعت الأسهم اليابانية، الخميس، ​كما هبطت السندات وظل الين في موقف هش في وقت ​يقيم فيه مستثمرون التبعات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وما تسببت فيه من ارتفاع في أسعار النفط.

وواصلت الأسهم الخسائر لتغلق على انخفاض بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما هو متوقع، في وقت التزم ⁠فيه المتعاملون بالحذر قبل عطلة تداول يابانية واجتماع مرتقب بين رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تحول الاهتمام إلى خطاب محافظ بنك اليابان المركزي كازو ‌أويدا بعد إغلاق السوق.

وهبط المؤشر نيكاي 3.4 بالمئة ليغلق عند 53372.53 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً نحو ثلاثة بالمئة إلى ‌3609.40 نقاط.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل ‌10 سنوات 4.5 نقاط أساس إلى 2.260 بالمئة، وجرى تداول ‌الين قرب أدنى مستوى في 20 شهراً مقابل الدولار.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة ​إيواي كوزمو للأوراق ‌المالية «أراد المستثمرون تقليص ​مراكزهم قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ⁠ثلاثة أيام، إذ يقيمون المخاطر الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط».

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، ​وضغطت ⁠خسائر أسهم شركات ⁠الرقائق والذكاء الاصطناعي على المؤشر نيكاي.

وانخفض سهم شركة أدفانتست 4.6 بالمئة ونزل سهم شركة طوكيو إلكترون 2.4 بالمئة، وأغلق سهم مجموعة ⁠سوفت بنك منخفضاً 5.1 بالمئة.