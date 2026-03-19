خام برنت ​القياسي يقفز سبعة دولارات في سعر البرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وقفز خام برنت ​القياسي ىسبعة دولارات ليصل إلى 114.83 دولارا للبرميل وذلك بعد أن شنت ‌إيران هجمات ​على منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي، في تصعيد كبير للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 97.28 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاث ‌دولارات.

وأغلق خام برنت على ارتفاع بواقع 3.8 بالمئة أمس الأربعاء في حين كان خام غرب تكساس الوسيط مستقرا عند التسوية. ويتم تداول ‌خام غرب تكساس الوسيط بأكبر فارق سعري عن خام برنت ‌في 11 عاما بسبب عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية ‌وارتفاع تكاليف الشحن، في حين دعمت ‌الهجمات الجديدة على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط خام برنت.