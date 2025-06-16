تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية مع تصاعد الأزمة بين إيران وإسرائيل

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، فيما واصلت أسعار النفط مكاسبها وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل إلى تعطيل تدفق النفط الخام حول العالم.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 20 سنتا ليصل إلى 18ر73 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 95 سنتا ليصل إلى 18ر75 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3ر1% ليصل إلى 74ر38307 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر0% ليصل إلى 57ر2920 نقطة.

وشهدت الأسواق الصينية تغييرات طفيفة بعدما أظهرت بيانات مايو الماضي ارتفاع إنفاق المستهلكين، مقابل ضعف في نشاط المصانع والاستثمارات.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 20ر23864 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 1ر0 % ليصل إلى 78ر3378 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0% ليصل إلى 40ر8547 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على تراجع، فيما صعدت أسعار النفط بعدما شنت إسرائيل هجوما على أهداف نووية وعسكرية إيرانية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر1 % ليصل إلى 97ر5976 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8ر1 % ليصل إلى 79ر42197 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3ر1% ليصل إلى 83ر19406 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لأموالهم. وارتفعت أونصة الذهب بنسبة 4ر1 % الجمعة الماضي، واستقرت صباح اليوم الاثنين.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 37ر144 ين ياباني من 03ر144 ينا، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1537ر1 دولار من 1533ر1 دولار.