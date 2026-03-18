«علي بابا» ترفع رسوم استخدام خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي 34 % بعد زيادة الطلب

رفعت مجموعة «علي بابا جروب هولدنج» الصينية للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، رسوم استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات بنسبة تصل إلى 34 % بسبب النمو القوي للطلب على هذه الخدمات وارتفاع تكلفة إقامة البنية التحتية لها.

وأعلنت الشركة رفع أسعار رقائق حوسبة الذكاء الاصطناعي «تي.هيد أيه.آي»، مثل رقائق شينوو 810 أي بنسبة تتراوح بين 5 % و34 %. كما ستزيد تكلفة خدمة التخزين الخاصة بها، المعروفة باسم كلاود بارليل فايل ستوريدج بنسبة 30 %. وجاءت هذه الزيادات في الأسعار بعد أن أطلقت علي بابا عملية إعادة هيكلة شاملة هذا الشهر للتركيز على تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي.

وطرحت الشركة الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية سلسلة من المنتجات، بما في ذلك خدمة الذكاء الاصطناعي الآلية للشركات ووكونج على أمل الاستفادة من الحماس العام لهذه التقنية.

وارتفعت أسهم علي بابا بنسبة تصل إلى 3.2 % في بورصة هونج كونج خلال تعاملات الأربعاء وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وانضمت شركة علي بابا إلى عمالقة التكنولوجيا الكبرى، بدءاً من جوجل التابعة لشركة ألفابت، وصولاً إلى شركة تينسنت القابضة الصينية، في المساعي الرامية إلى تحقيق الربح من خدمات الذكاء الاصطناعي، في مواجهة المخاوف المتزايدة من أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي لا تحقق عوائد كافية.

واتخذت تينسنت خطوات أولية لتحقيق الربح من التحول نحو تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن زيادة في الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف لنماذجها الأساسية «هون يوان» على منصتها لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأت فرض رسوم على نماذج الطرف الثالث من شركات ناشئة مثل «زيبو» و«مونشوت» المتاحة على خدمتها السحابية، منهية بذلك فترة تجريبية مجانية. كما أعلنت جوجل مؤخراً عن خطة لرفع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقبل ساعات فقط من إعلان علي بابا زيادة أسعار خدماتها قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا، إن الشركة بصدد بدء تصنيع معالجات إتش 200 أيه. آي للعملاء في الصين، ما يعد مؤشراً على الطلب القوي على قوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي في الدولة الآسيوية.