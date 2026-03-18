ارتفاع إنتاج السيارات في التشيك 8.6% بدعم قوي من السيارات الكهربائية

سجل إنتاج السيارات في جمهورية التشيك نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع بنسبة 8.6% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 254.5 ألف سيارة، وفق بيانات رابطة قطاع السيارات، في مؤشر إلى استمرار تعافي القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في أوروبا.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي الزخم المتزايد في صناعة السيارات التشيكية، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي والدولي، إلى جانب تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية، التي استحوذت على نحو 41% من إجمالي الإنتاج، ما يؤكد التقدم الكبير الذي تحققه البلاد في تبني تقنيات التنقل المستدام.

ولعبت شركة سكودا، أكبر مُصنّع للسيارات في التشيك، دوراً رئيساً في هذا النمو، حيث زادت إنتاجها بنحو 14%، مدفوعة بالإقبال على طرزها التقليدية مثل «أوكتافيا»، إلى جانب إطلاق وتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة، التي باتت تشكل محوراً رئيساً في استراتيجيتها المستقبلية.

ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأوروبي تحولات هيكلية نحو الطاقة النظيفة، مدفوعاً بالسياسات البيئية الصارمة وزيادة الاستثمارات في التقنيات الكهربائية، ما يعزز موقع التشيك كمركز صناعي مهم في سلاسل الإمداد الأوروبية.

ومن المتوقع أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الشركات في توسيع إنتاج السيارات الكهربائية وتحديث خطوط الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الصناعة التشيكية على المستوى العالمي.