سعر الألمنيوم يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفضل طرق الشحن البديلة

انخفض سعر الألمنيوم يوم الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن أمنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) طرق تصدير بديلة، عقب إغلاق مضيق هرمز وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وانخفض عقد الألمنيوم الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.98% ليغلق التداول النهاري عند 24800 يوان (3608.06 دولارات) للطن المتري.

وانخفض سعر الألمنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.04% إلى 3364 دولاراً للطن.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ستمرر صادراتها من الألمنيوم والمواد الخام عبر ميناء صحار العماني في الأيام المقبلة، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

في غضون ذلك، تبحث شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن طرق شحن بديلة عبر صحار أو جدة على ساحل البحر الأحمر السعودي.

وقال تجار: إن توفر قنوات شحن بديلة قد خفف بعض المخاوف بشأن الإمدادات.

لكن المخاوف بشأن اضطرابات الإنتاج والشحن لا تزال قائمة مع دخول الحرب أسبوعها الثالث. وقد بدأت ألبا بإغلاق 19% من طاقتها الإنتاجية، بينما تعمل شركة كاتالوم - وهي مصهر ألمنيوم رئيسي في قطر - بنحو 60% من طاقتها.

في الوقت نفسه، وافق بعض مشتري الألمنيوم في اليابان، وهي مستورد رئيسي في آسيا، على دفع علاوة قدرها 350 دولاراً للطن لشحنات الربع الثاني، بزيادة قدرها 79% عن الربع الحالي.

كما انخفض سعر النحاس، متأثراً بالتضخم ومخاوف النمو المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة المخزونات في مستودعات بورصة لندن للمعادن.

انخفض سعر عقد النحاس الأكثر تداولاً في شنغهاي بنسبة 1.47% إلى 98,590 يوان للطن، بينما تراجع سعر النحاس القياسي في لندن بنسبة 0.49% إلى 12.712 دولاراً.

وارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن (MME) إلى 330.375 طناً، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019، في حين تشهد المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) ارتفاعاً مطرداً منذ ديسمبر. ومن بين المعادن الأساسية الأخرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض سعر الزنك بنسبة 2.28%، والنيكل بنسبة 1.42%، والقصدير بنسبة 2.59%. وكان الرصاص هو المعدن الوحيد الرابح، حيث ارتفع بنسبة 0.88%.

وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر الزنك بنسبة 0.31%، والقصدير بنسبة 0.70%. وارتفع سعر الرصاص بنسبة 0.21%، والنيكل بنسبة 0.29%.

